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Винисиус: Раньше лицом Ла Лиги были Роналдиньо, Месси, Роналду. Теперь это чемпионат расистов

Испания
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Сильное заявление вингера Реала после очередных расистских инцидентов 

Винисиус: Раньше лицом Ла Лиги были Роналдиньо, Месси, Роналду. Теперь это чемпионат расистов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вингер мадридского “Реала” Винисиус Жуниор в очередной раз подвергся расистским нападкам в чемпионате Испании.

Досадные инциденты случились в выездной игре Мадрида против “Валенсии”. В середине второго тайма после серии очередных расистских выкриков от фанов “Валенсии” Винисиус попросил рефери как-то повлиять на ситуацию, инцидент был зафиксирован в итоговом протоколе, но игра просто продолжилась после небольшой паузы. Более того, в конце игре бразилец получил красную карточку от рефери Рикардо де Бургоса за отмашку от Уго Дуро, хотя в потасовке участвовали нескольких футболистов и игрок “Валенсии” схватил ранее бразильца за шею.

Покидая поле, Винисиус саркастически аплодировал фанам, и показывал два пальца трибунам, намекая на возможный вылет “Валенсии” в Сегунду.

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Винисиус прокомментировал произошедшие события в своих соцсетях.

“Это случается не в первый, не во второй, и не в третий раз. Расизм стал нормой в Ла Лиге. Организаторы считают это нормальным, Федерация тоже, соперники это только приветствуют. Мне очень жаль. Лицом чемпионата ранее были Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси. Теперь чемпионат принадлежит расистам. Прекрасная нация, которая приняла меня, и которую я полюбил, теперь решила демонстрировать миру свое расистское лицо. Я понимаю испанцев, которые с этим не согласятся, но сегодня в Бразилии Испанию воспринимают как страну расистов.

Нет оправдания тому, что происходит каждую неделю. Но я сильный и будут до конца сопротивляться расистам. Даже если вдалеке отсюда”, – написал Винисиус.

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В статье: Валенсия (Испания) Реал (Мадрид) Ла Лига Винисиус Жуниор
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