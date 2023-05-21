Винисиуса и оскорбили, и удалили. Валенсия - Реал 1:0. Видео гола и обзор матча
Сенсация на "Месталье"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images
"Реал" после провала в ЛЧ не смог собраться и на мотивированную "Валенсию", потерпев минимальное, нервное, но заслуженное поражение. "Лос Чес" играли лучше.
При этом была и ложка дегтя в увиденном на "Месталье" - это поведение трибун. Они бросали на поле лишние мячи, швыряли разный мусор в Винисиуса, оскорбляли его, и в итоге бразилец совсем потерял над собой контроль - его удалили.
35-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Реал Мадрид" - 1:0
Гол: Диего Лопес, 33
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