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Винисиуса и оскорбили, и удалили. Валенсия - Реал 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Сенсация на "Месталье"

Винисиуса и оскорбили, и удалили. Валенсия - Реал 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images

Новина українською

"Реал" после провала в ЛЧ не смог собраться и на мотивированную "Валенсию", потерпев минимальное, нервное, но заслуженное поражение. "Лос Чес" играли лучше.

При этом была и ложка дегтя в увиденном на "Месталье" - это поведение трибун. Они бросали на поле лишние мячи, швыряли разный мусор в Винисиуса, оскорбляли его, и в итоге бразилец совсем потерял над собой контроль - его удалили.

35-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал Мадрид" - 1:0

Гол: Диего Лопес, 33

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В статье: Реал (Мадрид) Валенсия
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