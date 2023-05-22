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Мората выбыл до конца сезона
У испанца повреждение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Атлетико" Альваро Мората пропустит остаток сезона из-за травмы. Футболист был заменен в перерыве матча с "Осасуной" (3:0).
Как сообщает Marca, у 30-летнего испанца диагностировали растяжение связок шеи. Из-за этого Альваро пропустит оставшиеся поединки команды в Ла Лиге. Он не сыграет против "Эспаньола", "Сосьедада" и "Вильярреала".
В нынешнем сезоне Мората сыграл 44 матча во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 3 результативные передачи.
"Атлетико Мадрид" занимает второе место в чемпионате Испании, имея в своем активе 72 балла.
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