Примера. Атлетико - Осасуна 3:0. Без нервов гарантировали себе ЛЧ

"Атлетико" комфортно обыграл "Осасуну", которая так и не нашла способ остановить аритмичную атаку "Матрасников".

Команда Диего Симеоне попыталась решить все уже на старте. Ее давление было сильно, моментов хватало, но Сауль и Гризманн пробили в каркас. Не повезло.

"Осасуна" со временем выровняла матч, да и "Атлетико" не собирался носиться в сверхвысоком темпе все 90 минут. "Матрасники" принялись ждать - и пока они выжидали Памплона создала только 1-2 полумомента, действуя слишком медленно.

Все это закончилось тем, чем должно было еще на старте - фаворит забил легкий гол, организовав выход 2 в 1 после перехвата.

13 - Since 2003/04 campaign for @Atletienglish ????⚪️, only Koke ???????? (14 in 2015/16) has provided more assists in a single @LaLigaEn season than @AntoGriezmann ???????? in the current one (13, as many as his Spanish teammate also in 2013/14). Present. pic.twitter.com/SDTunomsmt

Конечно, "Осасуна" раскрылась после этого еще больше, но что толку? Ни один из атакеров гостей не сподобился на удобный пас на гол - и в итоге самым опасным шансом Памплоны так и остался удар Монкайолы, который летел в угол, но попал в голову Кике. Комедия!

Совсем другое дело - "Атлетико". Его второй и третий голы получились максимально классными. В одном случае идеально расправился с голкипером Сауль, в другом - Корреа.

Это называется "мастерство", и оно гарантировало "Матрасникам" не только 72 очка в таблице, но и место в следующей ЛЧ. Диего Симеоне берет эту планку уже 11-й год подряд.

30 - @saulniguez ???????? has scored his 30th goal in @LaLigaEn, the 28th for @Atletienglish ????⚪️. Their last two goals in the competition have been against #Osasuna, with this one being the first at home in the league since January 2021 v Sevilla. Expected. pic.twitter.com/oT0b4vot5U