Вальядолид - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Барселоне" уже ничего не нужно, подопечные Хави одержали победу в чемпионате и доигрывают его спустя рукава. В то же время "Вальядолид" идет в зоне вылета и борется за выживание. Домашняя арена может помочь подопечным Пауло Пеццолано набрать важные очки в борьбе за место в Ла Лиге. Тем не менее, у клуба 5 поражений подряд и есть сомнения, что ребята воспользуются всеми имеющимися преимуществами.

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Чемпионат Испании 36-й тур

23 мая. Начало в 23:00

"Вальядолид" - "Барселона"

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