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Вальядолид - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Барселоне" уже ничего не нужно, подопечные Хави одержали победу в чемпионате и доигрывают его спустя рукава. В то же время "Вальядолид" идет в зоне вылета и борется за выживание. Домашняя арена может помочь подопечным Пауло Пеццолано набрать важные очки в борьбе за место в Ла Лиге. Тем не менее, у клуба 5 поражений подряд и есть сомнения, что ребята воспользуются всеми имеющимися преимуществами.
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Чемпионат Испании 36-й тур
23 мая. Начало в 23:00
"Вальядолид" - "Барселона"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол
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