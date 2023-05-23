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Вальядолид - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Вальядолид - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

"Барселоне" уже ничего не нужно, подопечные Хави одержали победу в чемпионате и доигрывают его спустя рукава. В то же время "Вальядолид" идет в зоне вылета и борется за выживание. Домашняя арена может помочь подопечным Пауло Пеццолано набрать важные очки в борьбе за место в Ла Лиге. Тем не менее, у клуба 5 поражений подряд и есть сомнения, что ребята воспользуются всеми имеющимися преимуществами.

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Чемпионат Испании 36-й тур
23 мая. Начало в 23:00
"Вальядолид" - "Барселона"
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В статье: Вальядолид Барселона смотреть футбол онлайн
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