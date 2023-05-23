Тебас, где реформы? Винисиуса почти год травят расисты, а Ла Лига не реагирует

Что произошло

Если вкратце, то произошел позор.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги "Валенсия" – "Реал Мадрид" (1:0) фанаты "Летучих мышей" на протяжении почти всего матча обзывали Винисиуса.

"Черная обезьяна" - это самое цензурное из того, что кричали в адрес бразильца, который потерял над собой контроль и влез в словесную перепалку с грубиянами. Оттащили его от трибуны вдвоем Эдер Милитао и Антонио Рюдигер.

У судьи матча Рикардо де Бургоса Бенгоечеа ушло 7-8 минут, чтоб успокоить Вини, однако даже после возобновления игра не была спокойной, поэтому добавить к основному времени пришлось аж 20 минут.

В конце концов, уже в добавленное время заведенный Винисиус стал участником стычки в штрафной "Валенсии", где все распускали руки, однако арбитр ВАР Игнасио Иглесиас Вильянуэва увидел неспортивный фол только у бразильца, которого и удалили.

"Месталья", игроки и тренеры "Валенсии" сопровождали решение арбитра аплодисментами.

Сам Вини после завершения игры в Instagram не только выразил возмущение Ла Лигой, но и намекнул на уход из "Реала":

"Это был не первый раз, не второй и не третий. Расизм – это нормально в Ла Лиге. Футбольные власти это поощряют. Чемпионат, когда-то принадлежавший Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам. Мне жаль тех испанцев, которые не согласны, но сегодня в Бразилии Испания известна как страна расистов". "Я силен и пойду до конца против них. Даже если это будет далеко отсюда".

Какой была реакция

Неожиданно бурной.

За Винисиуса вступились "Реал" и его одноклубники Бензема, Милитао, Куртуа, Вальверде, Чуамени, Себальос, но это как раз нормально.

Больший эффект произвели слова людей со стороны, как Мбаппе, Роналдо, Гарри Линекера, Рио Фердинанда, а то и президента ФИФА Джанни Инфантино, не просто поддержавшего бразильца, но и прямо "наехавшего" на Ла Лигу за несоблюдение рекомендаций касательно расизма на футболе:

"После первых проявлений матч останавливается и делается замечание. После повторных – игроки покидают поле, и диктор по стадиону повторяет, что игра будет продолжена только при условии соблюдения правил поведения. Если и это не помогло, матч отменяется, а три очка достаются сопернику. Это стандарты, которые следует применять во всех странах и лигах".

Как было на "Месталье"? После расистских скандирований в адрес Винисиуса арбитр Бенгоечеа заверил игрока, что в случае повторения игра будет прекращена, но когда фаны не успокоились и Эдер Милитао на это указал, лишь пожал плечами.

За Винисиуса вступились даже посольство Бразилии в Испании и лично президент Лула. В его стране есть правило, что за расизм отбирают очки.

А что в Испании? "Валенсия" уже к утру нашла козла отпущения – мол, одному найденному нарушителю запретили в дальнейшем приходить на "Месталью".

Касательно Ла Лиги, то ее президент Хавьер Тебас фактически обвинил в проблемах самого Винисиуса:

"Мы пытались объяснить тебе, что такое Ла Лига и что она может сделать в случаях расизма, но ты не явился ни на одну из двух согласованных дат, о которых сам просил. Прежде чем критиковать и оскорблять Ла Лигу, тебе нужно получить больше информации, Винисиус. Не позволяй собой манипулировать и убедись, что ты понимаешь работу, которую мы делаем вместе".

Надо ли говорить, что этот пост взорвал сеть? Не выдержал даже глава федерации футбола Луис Рубиалес.

????| Luis Rubiales, president of the RFEF: “I ask Vinicius to IGNORE the irresponsible behavior of Javier Tebas.” #rmalive pic.twitter.com/8K4tYFhB1z — Madrid Zone (@theMadridZone) May 22, 2023

Почему именно Винисиус

Началось все почти год назад с танцев – ими Винисиус праздновал голы.

"Если ты хочешь танцевать самбу, то идешь в танцевальный зал, а на поле необходимо уважать коллег и перестать обезьяньичать", - отреагировал на это президент Ассоциации футбольных агентов Педро Браво. И что Ла Лига? Молчит.

Далее последовал матч 5-го тура в Пальме против "Мальорки", где Винисиус целый тайм издевался над флангом "Киновари", и тренер Хавьер Агирре вслух сказал своим: "Сломайте уже его".

Винисиус это услышал, началась толкотня. Во втором тайме бразильцу – как и просил Агирре – несколько раз очень больно "прилетело". И что Ла Лига? Снова молчит.

Ну, а безнаказанность сделала агрессоров наглее. Они травили бразильца, куда бы он ни приехал. Перед матчем с "Атлетико", например, на мосту повесили его чучело. Еще в марте Винисиус подал 11-ю (!) жалобу на расизм со стороны болельщиков с начала сезона – грубо говоря, для него не осталось безопасных арен, кроме "Сантьяго Бернабеу".

"Винисиуса презирают на испанских полях, хотя мы должны его оберегать. Если это не прекратится, добром это не кончится", – говорил как-то Дани Себальос.

Очевидно, хавбек хорошо знал партнера по "Реалу" - слишком эмоционального, непосредственного, чтобы не реагировать на крики с трибун, которых на самом деле бесили не танцы, а вот такое…

…Да и такое…

…Или такое.

Расизм – это месть за то, как Винисиус уничтожал оппонентов на поле – вот почему достается ему, а не, скажем, экс-карпатовцу Мартину Онгла, играющему сейчас за "Вальядолид".

Были ли другие инциденты с расистами в Ла Лиге

Разумеется, были - и на поле, и в соцсетях.

В апреле 2021-го защитник "Валенсии" Муктар Диахаби, чего только не услышал об Африке от Хуана Калы из "Кадиса". В январе 2020-го фаны "Эспаньола" "ухали" весь матч, стоило мячу попасть к Иньяки Уильямсу. Еще раз форвард басков становился жертвой расистов в начале карьеры в Хихоне.

Знаете, что объединяет эти кейсы? Безнаказанность. В "Эспаньоле" поймали одного нарушителя, и даже его до сих пор не осудили, хотя прошло уже три года. За инцидент в Хихоне была "частично закрыта на матч одна из трибун". Хуана Калу вообще оправдали и не наказали.

Касательно самого Винисиуса, то раньше полиция нашла авторов его повешенного чучела только сегодня, после позора на "Месталье".

URGENTE!! Polícia aqui na Espanha acaba de prender 4 nazistas suspeitos de pendurarem um boneco do Vinicius Jr em Madrid cerca de 1 mês atrás, antes do novo entre Atlético de Madrid e Real Madrid!!



Que centenas (ou milhares) de outros racistas sejam IDENTIFICADOS E PUNIDOS, … pic.twitter.com/aqgJQCLWwj — Thiago dos Reis ???????? (@ThiagoResiste) May 23, 2023

В то же время в Мальорке за расизм местный клуб наказал виновника лишением членского билета на три года.

Пожалуй, не надо говорить, как это контрастирует с мировой практикой, где за расизм дисквалифицируют на 10 матчей, закрывают стадионы или пожизненно запрещают вход на арену сразу 171 "фанату", как это было в Турине с обидчиками Ромелу Лукаку.

Кто виноват

Расисты или просто идиоты есть везде, в каждой стране. А вот Ла Лига разочаровала.

Комментарий сеньора Тебаса завершил дело - оказалось, что президенту Ла Лиги совсем не мозолят глаза расисты на трибунах.

Лишь после того, как делом заинтересовались правительства стран, регулятор начал разборки. Оказалось, например, что арбитр ВАР Иглесиас Вильянуева показал главному судье лишь отрывок, где Винисиус держит соперника за горло, а аналогичные действия Мамардашвили скрыл. За это Вильянуеву и еще шесть арбитров отстранили от ВАР навсегда.

Также сегодня в СМИ появилось заявление Ла Лиги, где та жалуется на нехватку полномочий:

"Мы просим у правительства, чтобы дисциплинарные органы Ла Лиги могли наказывать, среди прочего, полным закрытием спортивный объект; имели право запретить доступ к нему членам/владельцам абонементов и налагать экономические санкции в зависимости от характера и серьезности фактов".

То есть полномочий не было, а Ла Лигу это годами устраивало? Странная позиция, если так.

Хавьер Тебас очень много сетует на АПЛ и ПСЖ и очень мало делает для собственной лиги, уровень которой постоянно падает. АПЛ зарабатывает и ТВ-трансляциях 3,6 млрд в год, а Ла Лига - 4,9 млрд за 5 лет - это его менеджмент.

Катастрофический, несвоевременный ролик для российских зрителей с участием Бальде и Роберто – это тоже его менеджмент.

А теперь еще и Винисиус, крупнейшая молодая звезда Ла Лиги, которую травят вместо охранять – это тоже его, Тебаса, политика, ведущая испанский футбол только к большему отставанию. По-вашему BLM - это смешно? Но это XXI век, и это его правила. Ты либо с ним, либо на обочине.

Посмотрим, что выберет Ла Лига. Индикатором станет расследование событий на "Месталье": если виновных накажут быстро и жестко – это стало бы сигналом, что правила меняются.