Тебас, где реформы? Винисиуса почти год травят расисты, а Ла Лига не реагирует

Если вкратце, то произошел позор.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги "Валенсия" – "Реал Мадрид" (1:0) фанаты "Летучих мышей" на протяжении почти всего матча обзывали Винисиуса.

"Черная обезьяна" - это самое цензурное из того, что кричали в адрес бразильца, который потерял над собой контроль и влез в словесную перепалку с грубиянами. Оттащили его от трибуны вдвоем Эдер Милитао и Антонио Рюдигер.

У судьи матча Рикардо де Бургоса Бенгоечеа ушло 7-8 минут, чтоб успокоить Вини, однако даже после возобновления игра не была спокойной, поэтому добавить к основному времени пришлось аж 20 минут.

В конце концов, уже в добавленное время заведенный Винисиус стал участником стычки в штрафной "Валенсии", где все распускали руки, однако арбитр ВАР Игнасио Иглесиас Вильянуэва увидел неспортивный фол только у бразильца, которого и удалили.

"Месталья", игроки и тренеры "Валенсии" сопровождали решение арбитра аплодисментами.

Сам Вини после завершения игры в Instagram не только выразил возмущение Ла Лигой, но и намекнул на уход из "Реала":

Неожиданно бурной.

За Винисиуса вступились "Реал" и его одноклубники Бензема, Милитао, Куртуа, Вальверде, Чуамени, Себальос, но это как раз нормально.

Больший эффект произвели слова людей со стороны, как Мбаппе, Роналдо, Гарри Линекера, Рио Фердинанда, а то и президента ФИФА Джанни Инфантино, не просто поддержавшего бразильца, но и прямо "наехавшего" на Ла Лигу за несоблюдение рекомендаций касательно расизма на футболе:

Как было на "Месталье"? После расистских скандирований в адрес Винисиуса арбитр Бенгоечеа заверил игрока, что в случае повторения игра будет прекращена, но когда фаны не успокоились и Эдер Милитао на это указал, лишь пожал плечами.

За Винисиуса вступились даже посольство Бразилии в Испании и лично президент Лула. В его стране есть правило, что за расизм отбирают очки.

А что в Испании? "Валенсия" уже к утру нашла козла отпущения – мол, одному найденному нарушителю запретили в дальнейшем приходить на "Месталью".

Касательно Ла Лиги, то ее президент Хавьер Тебас фактически обвинил в проблемах самого Винисиуса:

Надо ли говорить, что этот пост взорвал сеть? Не выдержал даже глава федерации футбола Луис Рубиалес.

????| Luis Rubiales, president of the RFEF: “I ask Vinicius to IGNORE the irresponsible behavior of Javier Tebas.” #rmalive pic.twitter.com/8K4tYFhB1z