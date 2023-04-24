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Полиция Турина нашла болельщиков, скандировавших расистские кричалки в адрес Лукаку. Им теперь запрещено ходить на футбол
Наказание строгое
Getty Images / Global Images Ukraine
Полиция Турина заявила, что нашла 171 фаната, которые скандировали расистские оскорбления в адрес нападающего "Интера" Ромелу Лукаку в первом полуфинале Кубка Италии (1:1). Всем провинившимся теперь запрещено посещать футбол.
Ранее Федерация футбола Италии отменила дисквалификацию Лукаку, которую он получил за празднование и участие в дальнейшем конфликте.
Напомним, что "Интер" заработал пенальти в самой концовке встречи. Болельщики "Ювентуса" всячески оскорбляли футболиста, а тот, забив гол, отпраздновал приставив палец ко рту и положив руку на голову. Этим жестом он призвал фанатов замолчать.
После празднования начался конфликт между игроками команд, после чего Лукаку получил удаление.
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