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Винисиус, Бензема и ещё несколько игроков не попали в заявку Реала на матч с Севильей

Испания
(1 голосов)

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Винисиус, Бензема и ещё несколько игроков не попали в заявку Реала на матч с Севильей

Фото: twitter.com/realmadrid

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"Реал" опубликовал заявку на матч 37-го тура Ла Лиги с "Севильей". В состав не попали Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Марко Асенсио, Дани Карвахаль и Мариано Диас.

При этом в заявку попал 18-летний игрок Кастильи Альваро Родригес. Уругваец уже получал шансы за первую команду и даже забивал: на его счету единственный мяч "Реала" в ворота "Атлетико" (1:1) 25-го февраля.

Матч состоится завтра, 27-го мая и начнется в 20:00.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Севилья Марко Асенсио Винисиус Жуниор
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
26.05.2023 в 18:17
Ну Винька то понятно (выезд ), а вот Бензема почему, сдался?
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