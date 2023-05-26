Винисиус, Бензема и ещё несколько игроков не попали в заявку Реала на матч с Севильей

"Реал" опубликовал заявку на матч 37-го тура Ла Лиги с "Севильей". В состав не попали Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Марко Асенсио, Дани Карвахаль и Мариано Диас.

При этом в заявку попал 18-летний игрок Кастильи Альваро Родригес. Уругваец уже получал шансы за первую команду и даже забивал: на его счету единственный мяч "Реала" в ворота "Атлетико" (1:1) 25-го февраля.

Матч состоится завтра, 27-го мая и начнется в 20:00.