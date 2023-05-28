Реал заинтересован в трансфере нападающего Ливерпуля

"Реал" интересуется игроком "Ливерпуля" Роберто Фирмино. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Бразилец входит в список из 4-5 футболистов, которых для усиления команды рассматривает мадридский клуб. Пока что с Фирмино нет никаких переговоров, но в мадридском клубе уже ведутся внутренние обсуждения его кандидатуры.

Напомним, Роберто Фирмино летом этого года покинет "Ливерпуль" и станет свободным агентом.