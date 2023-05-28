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Реал заинтересован в трансфере нападающего Ливерпуля

Испания
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Игрок собирается покинуть АПЛ этим летом

Реал заинтересован в трансфере нападающего Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" интересуется игроком "Ливерпуля" Роберто Фирмино. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Бразилец входит в список из 4-5 футболистов, которых для усиления команды рассматривает мадридский клуб. Пока что с Фирмино нет никаких переговоров, но в мадридском клубе уже ведутся внутренние обсуждения его кандидатуры.

Напомним, Роберто Фирмино летом этого года покинет "Ливерпуль" и станет свободным агентом.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Роберто Фирмино
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Источник:
Fabrizio Romano

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