Рауль не хочет, чтобы Реал выкупал Винисиуса Тобиаса у Шахтера

Рауль Гонсалес, тренирующий Кастилью, попросил "Реал" не выкупать контракт Винисиуса Тобиаса у "Шахтера". Менеджер хочет, чтобы клубы договорились о продлении аренды ещё на сезон.

Об этом сообщает Defense Central.

Текущая аренда истекает 30-го июня.

В последнее время Тобиас выпал из основной обоймы молодежной команды "Реала" и уступил место на фланге другому игроку. В связи с этим клуб запросил у Рауля информацию об игроке и тот сказал, что футболиста не стоит выкупать по итогам сезона аренды.

При этом специалист считает, что аренду стоит продлить, чтобы увидеть прогрессирует ли футболист.

В этом сезоне Тобиас провел за молодежные команды "Реала" 40 матчей и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего бразильца в 3 миллиона евро.