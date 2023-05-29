Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рауль не хочет, чтобы Реал выкупал Винисиуса Тобиаса у Шахтера
При этом менеджер хочет, чтобы игрок остался в клубе
Фото: twitter.com/realmadrid
Рауль Гонсалес, тренирующий Кастилью, попросил "Реал" не выкупать контракт Винисиуса Тобиаса у "Шахтера". Менеджер хочет, чтобы клубы договорились о продлении аренды ещё на сезон.
Об этом сообщает Defense Central.
Текущая аренда истекает 30-го июня.
В последнее время Тобиас выпал из основной обоймы молодежной команды "Реала" и уступил место на фланге другому игроку. В связи с этим клуб запросил у Рауля информацию об игроке и тот сказал, что футболиста не стоит выкупать по итогам сезона аренды.
При этом специалист считает, что аренду стоит продлить, чтобы увидеть прогрессирует ли футболист.
В этом сезоне Тобиас провел за молодежные команды "Реала" 40 матчей и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего бразильца в 3 миллиона евро.
Популярное сейчас
- РФ ударила по военному объекту в одной из областей, выведено из строя несколько летательных аппаратов – ОВА
- Ночью РФ осуществила удар БПЛА и ракетами. Залужный рассказал, как справилась украинская ПВО
- Шахтер - чемпион, спасение Миколенко, переговоры Маркевича. Главные новости за 28 мая
- Джордан одобряет. Лунин попал в баскетбольное кольцо, пробив ногой с дальнего расстояния – ВИДЕО
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО