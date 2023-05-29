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Рауль не хочет, чтобы Реал выкупал Винисиуса Тобиаса у Шахтера

Испания
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При этом менеджер хочет, чтобы игрок остался в клубе

Рауль не хочет, чтобы Реал выкупал Винисиуса Тобиаса у Шахтера

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Рауль Гонсалес, тренирующий Кастилью, попросил "Реал" не выкупать контракт Винисиуса Тобиаса у "Шахтера". Менеджер хочет, чтобы клубы договорились о продлении аренды ещё на сезон.

Об этом сообщает Defense Central.

Текущая аренда истекает 30-го июня.

В последнее время Тобиас выпал из основной обоймы молодежной команды "Реала" и уступил место на фланге другому игроку. В связи с этим клуб запросил у Рауля информацию об игроке и тот сказал, что футболиста не стоит выкупать по итогам сезона аренды.

При этом специалист считает, что аренду стоит продлить, чтобы увидеть прогрессирует ли футболист.

В этом сезоне Тобиас провел за молодежные команды "Реала" 40 матчей и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего бразильца в 3 миллиона евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Рауль Гонсалес Бланко Винисиус Тобиас
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Источник:
defensacentral.com

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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
29.05.2023 в 15:35
тобто нехай ще побігає рік - а такм і контракт закінчиться с ШД. Викуповувати буде вже не потрібно.
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