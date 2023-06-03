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Фанаты Валенсии пожаловались на Анчелотти в прокуратуру

Испания
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Это случилось после событий в матче 35-го тура Ла Лиги

Фанаты Валенсии пожаловались на Анчелотти в прокуратуру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Болельщики "Валенсии" обратились в прокуратуру с требованием наказать главного тренера "Реала" Карло Анчелотти.

"Подана жалоба в прокуратуру на господина Анчелотти из-за его ложных обвинений в расизме. Он назвал весь стадион с 46 002 зрителями расистами после того, что случилось с Винисиусом, перед представителями СМИ. Он выдвинул несколько ложных обвинений, возможно, намеренно, вследствие чего был нанесён ущерб имиджу "Валенсии" и её болельщиков.

Мы не исключаем, что в будущем сделаем ещё один шаг и подадим иск о клевете против господина Анчелотти", – написали фанаты.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики "Валенсии" оскорбляли нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора, что привело к остановке игры на восемь минут.

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В статье: Карло Анчелотти Валенсия (Испания) Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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