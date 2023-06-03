Фанаты Валенсии пожаловались на Анчелотти в прокуратуру

Болельщики "Валенсии" обратились в прокуратуру с требованием наказать главного тренера "Реала" Карло Анчелотти.

"Подана жалоба в прокуратуру на господина Анчелотти из-за его ложных обвинений в расизме. Он назвал весь стадион с 46 002 зрителями расистами после того, что случилось с Винисиусом, перед представителями СМИ. Он выдвинул несколько ложных обвинений, возможно, намеренно, вследствие чего был нанесён ущерб имиджу "Валенсии" и её болельщиков.

Мы не исключаем, что в будущем сделаем ещё один шаг и подадим иск о клевете против господина Анчелотти", – написали фанаты.