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Хави: Я бы действительно хотел, чтобы Месси вернулся
Тренер считает это серьезным усилением клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави подтвердил, что возвращение Месси в клуб является одной из приоритетных целей для каталонцев:
"Приоритеты абсолютно ясны, я бы действительно хотел, чтобы Месси вернулся. Но сейчас, помимо Лео, другим приоритетом является полузащитник.
Я жду, и я буду особенно рад, если бы он вернулся. Куда бы он ни шёл, у него всё шло хорошо, он мог бы помочь нам во многом, но это в большей степени его решение, и я приму любое развитие событий. Как поклонник "Барсы" я бы очень хотел, чтобы он вернулся", – говорит тренер.
Ранее тренер сине-гранатовых заявил, что Месси мог бы сильно помочь "Барселоне" своей универсальностью.
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