Хави: Я бы действительно хотел, чтобы Месси вернулся

Главный тренер "Барселоны" Хави подтвердил, что возвращение Месси в клуб является одной из приоритетных целей для каталонцев:

"Приоритеты абсолютно ясны, я бы действительно хотел, чтобы Месси вернулся. Но сейчас, помимо Лео, другим приоритетом является полузащитник.

Я жду, и я буду особенно рад, если бы он вернулся. Куда бы он ни шёл, у него всё шло хорошо, он мог бы помочь нам во многом, но это в большей степени его решение, и я приму любое развитие событий. Как поклонник "Барсы" я бы очень хотел, чтобы он вернулся", – говорит тренер.