Реал хочет продлить контракт с основным хавбеком Милана

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что атакующий полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас может продлить контракт со "сливочными".

По информации журналиста, руководство испанского клуба проведет с 23-летним хавбеком переговоры на счет подписания нового соглашения, которое будет рассчитано до конца сезона 2026/27.

Текущий контракт испанца рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, последние два сезона Браим провел в аренде в "Милане". В этом сезоне во всех турнирах Диас провел 44 поединка, в которых записал на свой счет 7 забитых мячей и 8 голевых передач.