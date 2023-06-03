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Реал хочет продлить контракт с основным хавбеком Милана
Браим Диас выступает за "россонери" на правах аренды
Faisal HQ / Автор неизвестен
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что атакующий полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас может продлить контракт со "сливочными".
По информации журналиста, руководство испанского клуба проведет с 23-летним хавбеком переговоры на счет подписания нового соглашения, которое будет рассчитано до конца сезона 2026/27.
Текущий контракт испанца рассчитан до лета 2025 года.
Напомним, последние два сезона Браим провел в аренде в "Милане". В этом сезоне во всех турнирах Диас провел 44 поединка, в которых записал на свой счет 7 забитых мячей и 8 голевых передач.
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