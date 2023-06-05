Барселона оформила трансфер первого летнего новичка

"Барселона" оформила трансфер защитника "Атлетика" из Бильбао Иньиго Мартинеса. 32-летний испанец подписал соглашение на 2 года.

При этом в контракте футболиста прописана компенсация, на случай если трансфер не удастся оформить в этом сезоне по финансовым причинам. Контракт защитника с "Бильбао" истекает 30-го июня, так что трансфер станет для "сине-гранатовых" бесплатным.

Отмечается, что замена для Бускетса является приоритетом для "Барсы", так что если Ла Лига не одобрит финансовый план клуба в том виде, в котором он будет сейчас, именно подписание опорника клуб предпочтет ещё одному защитнику.

В этом сезоне Мартинес провел за "Бильбао" 18 поединков и забил 1 гол. "Барселона" пыталась подписать фуллбека ещё в прошлом году, но это не удалось из-за финансовых проблем клуба.