Хави прокомментировал переход Месси в Интер Майами: Мы должны уважать его. Теперь он хочет жить более спокойной семейной жизнью

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал перехол Лионеля Месси в "Интер Майами". Менеджер призывает к терпимости и уважению на фоне решения аргентинца.

Напомним, что 7-го июня Лео объявил, что перейдет в "Интер Майами". "Барселона" заявила, что сделала предложение Месси, но он отказался. Последние месяцы Хави активно высказывался за возвращение Лео в Каталонию.

"Мы должны уважать его. Часто нам не хватает эмпатии. Быть Месси нелегко. Учитывая внимание, которое ему уделяют, он не может жить спокойно. Он всегда должен быть лучшим во всем.

Месси объяснил это естественным образом. У него был непростой этап, и он больше не хочет находиться в такой ситуации, под таким вниманием.

Он очень хорошо все объяснил. Он захотел снизить уровень давления и напряжения. Теперь он хочет жить более спокойной семейной жизнью", – сказал главный тренер "Барселоны".

Лео покинул "ПСЖ" по окончанию сезона. В последние месяцы фанаты "Парижа" активно критиковали аргентинца и требовали его ухода из клуба. Месси провел в минувшей кампании 41 матч, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.