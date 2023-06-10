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Официально. Браим Диас вернулся в Реал

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Контракт до 2027-го года

Официально. Браим Диас вернулся в Реал

Фото - ФК Реал / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" объявил о возвращении полузащитника Браима Диаса. Ранее футболист выступал за "Милан".

Браим Диас является воспитанником "Реала", но последние три сезона он провел в аренде в Серии А в "Милане". За это время испанец принял участие в 124-х поединках, забив 18 голов и отдав 15 результативных передач.

"Реал" на своем официальном сайте сообщил о том, что контракт с Диасом перезаключен до лета 2027-го года. Старое соглашение истекало в середине 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 30 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Браим Диас
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Источник:
ФК Реал

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Комментарии (4)
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Барселиниуc (землянин)
10.06.2023 в 16:38
Редакция, а более умиротворённое лицо Диаса нельзя было найти? Или вы нас так пугаете? Мадри@асы позорные блъ..
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0
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Барселиниуc (землянин)
10.06.2023 в 16:33
Экономим, возвращаем, утиль продлеваем... лудим, паяем, ножи наточаем...
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.06.2023 в 16:05
Что у него с **лом?
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
10.06.2023 в 16:48
Сатанисты, ёпт.
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0
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