Официально. Браим Диас вернулся в Реал

Мадридский "Реал" объявил о возвращении полузащитника Браима Диаса. Ранее футболист выступал за "Милан".

Браим Диас является воспитанником "Реала", но последние три сезона он провел в аренде в Серии А в "Милане". За это время испанец принял участие в 124-х поединках, забив 18 голов и отдав 15 результативных передач.

"Реал" на своем официальном сайте сообщил о том, что контракт с Диасом перезаключен до лета 2027-го года. Старое соглашение истекало в середине 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 30 миллионов евро.