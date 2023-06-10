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Официально. Браим Диас вернулся в Реал
Контракт до 2027-го года
Фото - ФК Реал / автор невідомий
Мадридский "Реал" объявил о возвращении полузащитника Браима Диаса. Ранее футболист выступал за "Милан".
Браим Диас является воспитанником "Реала", но последние три сезона он провел в аренде в Серии А в "Милане". За это время испанец принял участие в 124-х поединках, забив 18 голов и отдав 15 результативных передач.
"Реал" на своем официальном сайте сообщил о том, что контракт с Диасом перезаключен до лета 2027-го года. Старое соглашение истекало в середине 2024-го.
Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 30 миллионов евро.
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