Дембеле опроверг слухи о переходе в ПСЖ. Он хочет продолжать играть в Барселоне

Вингер “Барселоны” Усман Дембеле опроверг слухи о том, что он контактирует с ПСЖ для перехода во французский клуб.

"Я не знаю, почему так много разговоров о ПСЖ, но поверьте мне, из ПСЖ ничего не было и нет", - передает его слова Фабрицио Романо.

Итальянский инсайдер отметил, что в июле Дембеле может покинуть "Барселону", если какой-нибудь клуб проявит инициативу. Однако пока никаких изменений. Усман рад, что остается в каталонском клубе. "Блауграна" готовит новое соглашение для вингера.

Добавим, что в прошлом сезоне на счету Дембеле восемь голов и девять ассистов в 25 матчах.