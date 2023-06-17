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Дембеле опроверг слухи о переходе в ПСЖ. Он хочет продолжать играть в Барселоне
Француз пока не планирует возвращаться на Родину
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер “Барселоны” Усман Дембеле опроверг слухи о том, что он контактирует с ПСЖ для перехода во французский клуб.
"Я не знаю, почему так много разговоров о ПСЖ, но поверьте мне, из ПСЖ ничего не было и нет", - передает его слова Фабрицио Романо.
Итальянский инсайдер отметил, что в июле Дембеле может покинуть "Барселону", если какой-нибудь клуб проявит инициативу. Однако пока никаких изменений. Усман рад, что остается в каталонском клубе. "Блауграна" готовит новое соглашение для вингера.
Добавим, что в прошлом сезоне на счету Дембеле восемь голов и девять ассистов в 25 матчах.
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