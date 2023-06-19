Реал официально объявил о переходе победителя Лиги наций

"Реал" на официальном сайте объявил о переходе нападающего "Эспаньола" Хоселу.

33-летний испанец присоединился к клубу на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью выкупа. Во вторник, 20 июня, состоится презентация Хоселу в качестве нового игрока "Реала".

Сообщалось, что мадридский гранд арендует Хоселу за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 38 матчах за "Эспаньолу", где забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Также отметим, что воспитанник "Сельты" уже выступал в молодежной структуре "Реала" более 10 лет назад.

К слову, вчера Хоселу выиграл Лигу наций в составе национальной сборной Испании, одолев Хорватию в серии пенальти.