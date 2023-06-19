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Реал официально объявил о переходе победителя Лиги наций

Испания
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Аренда с возможностью выкупа

Реал официально объявил о переходе победителя Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" на официальном сайте объявил о переходе нападающего "Эспаньола" Хоселу.

33-летний испанец присоединился к клубу на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью выкупа. Во вторник, 20 июня, состоится презентация Хоселу в качестве нового игрока "Реала".

Сообщалось, что мадридский гранд арендует Хоселу за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 38 матчах за "Эспаньолу", где забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Также отметим, что воспитанник "Сельты" уже выступал в молодежной структуре "Реала" более 10 лет назад.

К слову, вчера Хоселу выиграл Лигу наций в составе национальной сборной Испании, одолев Хорватию в серии пенальти.

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В статье: Хоселу Реал (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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Источник:
realmadrid.com

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