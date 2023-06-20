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Севилья нашла замену Мончи: Новый спортивный директор клуба – Виктор Орта. Он работал в Лидсе и Мидлсбро
Новая глава в истории "Севильи"
Фото: "Севилья"
"Севилья" объявила о назначении Виктора Орты новым спортивным директором. Он сменит на посту Рамона Мончи, который ушел в "Астон Виллу".
Виктор Орта уже работал в качестве технического персонала в "Севилье" с 2006-го по 2013-е годы. После специалист занимал должность спортивного директора в "Эльче", "Мидлсбро" и "Лидсе". С "белыми" он проработал почти 6 лет, покинув клуб только в начале мая.
Напомним, что Мончи провел в "Севилье" 21 год. С ним клуб завоевал все 7 кубков Лиги Европы. Его выбрало руководство "Астон Виллы" для совместной работы с Унаем Эмери, после того как спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани отказался от работы.
????️ Bienvenido al Ramón Sánchez-Pizjuán de nuevo, Víctor.— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 20, 2023
????❤ pic.twitter.com/NZGEnHOIhW
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