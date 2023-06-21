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Официально. Реал продлил контракт со своим лидером

Испания
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Тони Кроос остается в Мадриде как минимум на сезон

Официально. Реал продлил контракт со своим лидером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Тони Кроосом. Соглашение с немецким хавбеком рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее он отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии.

Кроос защищает цвета "Реала" с лета 2014 года. За это время он отыграл 417 матчей за мадридцев, в которых забил 27 голов и выполнил 89 результативных передач. В футболке мадридского клуба 33-летний Тони трижды завоевывал чемпионат Испании и четыре раза Лигу чемпионов. Всего с "Реалом" он выиграл 20 трофеев.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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