Официально. Реал продлил контракт со своим лидером

"Реал" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Тони Кроосом. Соглашение с немецким хавбеком рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее он отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии.

Кроос защищает цвета "Реала" с лета 2014 года. За это время он отыграл 417 матчей за мадридцев, в которых забил 27 голов и выполнил 89 результативных передач. В футболке мадридского клуба 33-летний Тони трижды завоевывал чемпионат Испании и четыре раза Лигу чемпионов. Всего с "Реалом" он выиграл 20 трофеев.