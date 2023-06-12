У Крооса было предложение из Саудовской Аравии. Он решил остаться в Реале

Тони Кроос отклонил предложение из Саудовской Аравии, сообщает AS. Полузащитник рассчитывает остаться в "Реале" как минимум ещё на сезон.

Отмечается, что Кроос отказал арабскому клубу, несмотря на то, что у него все ещё нет предложения от "Реала" о продлении контракта, который истекает 30-го июня.. Полузащитник хочет остаться в клубе.

Ранее сообщалось, что Кроос хочет завершить карьеру по окончанию текущего сезона. Тем не менее, в последние месяцы все чаще появлялась информация о возможном продлении контракта. Если футболист и продолжит карьеру, то только в "Мадриде".

Кроос провел за "Реал" 52 матча в этом сезоне, забив 2 гола и отдав 6 результативных передач.