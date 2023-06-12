  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. У Крооса было предложение из Саудовской Аравии. Он решил остаться в Реале
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Крооса было предложение из Саудовской Аравии. Он решил остаться в Реале

Испания
(1 голосов)

Верен клубу

У Крооса было предложение из Саудовской Аравии. Он решил остаться в Реале

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Тони Кроос отклонил предложение из Саудовской Аравии, сообщает AS. Полузащитник рассчитывает остаться в "Реале" как минимум ещё на сезон.

Отмечается, что Кроос отказал арабскому клубу, несмотря на то, что у него все ещё нет предложения от "Реала" о продлении контракта, который истекает 30-го июня.. Полузащитник хочет остаться в клубе.

Ранее сообщалось, что Кроос хочет завершить карьеру по окончанию текущего сезона. Тем не менее, в последние месяцы все чаще появлялась информация о возможном продлении контракта. Если футболист и продолжит карьеру, то только в "Мадриде".

Кроос провел за "Реал" 52 матча в этом сезоне, забив 2 гола и отдав 6 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Барселона подписывает сенегальца из второй лиги Хорватии. В клубе видят в 18-летнем защитнике будущую звезду
yellow-arrow
Анчелотти подал в суд на Эвертон спустя два года после ухода из клуба
yellow-arrow
Астон Вилла хочет подписать спортивного директора Севильи Мончи. У него в контракте прописаны отступные
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде