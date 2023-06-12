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У Крооса было предложение из Саудовской Аравии. Он решил остаться в Реале
Верен клубу
Фото: twitter.com/realmadrid
Тони Кроос отклонил предложение из Саудовской Аравии, сообщает AS. Полузащитник рассчитывает остаться в "Реале" как минимум ещё на сезон.
Отмечается, что Кроос отказал арабскому клубу, несмотря на то, что у него все ещё нет предложения от "Реала" о продлении контракта, который истекает 30-го июня.. Полузащитник хочет остаться в клубе.
Ранее сообщалось, что Кроос хочет завершить карьеру по окончанию текущего сезона. Тем не менее, в последние месяцы все чаще появлялась информация о возможном продлении контракта. Если футболист и продолжит карьеру, то только в "Мадриде".
Кроос провел за "Реал" 52 матча в этом сезоне, забив 2 гола и отдав 6 результативных передач.
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