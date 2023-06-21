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СМИ: Модрич не планирует завершать карьеру в сборной после финала Лиги наций. Хорват хочет играть на Евро 2024

Испания
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Полузащитнику 37 лет

СМИ: Модрич не планирует завершать карьеру в сборной после финала Лиги наций. Хорват хочет играть на Евро 2024

фото - Getty Images

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Лука Модрич не планирует завершать выступления в сборной Хорватии после проигранного финала Лиги Наций Испании (0:0, 5:4). Полузащитник "Реала" хочет сыграть на Евро 2024.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на хорватское издание 24sata.

В этом году Модричу исполняется 38 лет, столько же ему будет и во время Евро 2024.

После матча с Испанией в финале Лиги Наций полузащитник заявил, что принял решение о продолжении карьеры, но объявит его позднее.

Модрич играет за Хорватию с 2006-го. С "шашечными" полузащитник становился серебреным и бронзовым призером чемпионатов мира 2018 и 2022.

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В статье: Лука Модрич Хорватия Реал (Мадрид) Евро 2024
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Источник:
dailymail.co.uk

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