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Реал объявил о продлении контракта с Себальосом

Испания
(1 голосов)

До лета 2027 года

Реал объявил о продлении контракта с Себальосом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Дани Себальос надолго останется в Мадриде.

"Реал" продлил контракт с 26-летним хавбеком, сообщает клубная пресс-служба клуба. Себальос поставил свою подпись под трудовым соглашением, которое будет действовать до конца июня 2027 года.

Дани стал игроком "Реала" летом 2017 года, перейдя из "Бетиса" за 16,5 миллиона евро. Два сезона он провел на правах аренды в "Арсенале". В минувшей кампании на его счету 1 гол и 9 результативных передач в 46 матчах за "сливочиных" во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Дани Себальос Даниель Себальос
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Источник:
realmadrid.com

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