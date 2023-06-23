Реал объявил о продлении контракта с Себальосом

Полузащитник Дани Себальос надолго останется в Мадриде.

"Реал" продлил контракт с 26-летним хавбеком, сообщает клубная пресс-служба клуба. Себальос поставил свою подпись под трудовым соглашением, которое будет действовать до конца июня 2027 года.

Дани стал игроком "Реала" летом 2017 года, перейдя из "Бетиса" за 16,5 миллиона евро. Два сезона он провел на правах аренды в "Арсенале". В минувшей кампании на его счету 1 гол и 9 результативных передач в 46 матчах за "сливочиных" во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро.