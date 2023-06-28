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Эдинсон Кавани покинет Валенсию
Уругвайца хочет видеть в Адана Демирспор Патрик Клюйверт
Getty Images/Global Images Ukraine
“Валенсия” готовится к уходу уругвайского нападающего Эдинсона Кавани.
36-летний форвард присоединился к “Валенсию” перед стартом прошлого сезона в качестве свободного агента и на “Месталье” были большие ожидания от сотрудничества с “Эль Матадором”.
Однако из-за частых проблем травм Кавани не показывал стабильный уровень игры и отметился всего семью голами за “Валенсию”.
Как пишет Diario AS, Кавани и “Валенсия” вероятно придут к соглашению о разрыве контракта. Уругвайцем интересуется турецкий клуб “Адана Демирспор”, который готовится к участию в Лиге конференций под руководством нидерландского тренера Патрика Клюйверта.
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