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Эдинсон Кавани покинет Валенсию

Испания
(2 голосов)

Уругвайца хочет видеть в Адана Демирспор Патрик Клюйверт

Эдинсон Кавани покинет Валенсию

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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“Валенсия” готовится к уходу уругвайского нападающего Эдинсона Кавани.

36-летний форвард присоединился к “Валенсию” перед стартом прошлого сезона в качестве свободного агента и на “Месталье” были большие ожидания от сотрудничества с “Эль Матадором”.

Однако из-за частых проблем травм Кавани не показывал стабильный уровень игры и отметился всего семью голами за “Валенсию”.

Как пишет Diario AS, Кавани и “Валенсия” вероятно придут к соглашению о разрыве контракта. Уругвайцем интересуется турецкий клуб “Адана Демирспор”, который готовится к участию в Лиге конференций под руководством нидерландского тренера Патрика Клюйверта.

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В статье: Эдинсон Кавани Патрик Клюйверт Валенсия (Испания)
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Источник:
Diario AS

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