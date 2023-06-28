Вальверде может пропустить 5 матчей за удар по лицу игрока Вильярреала в конце сезона

Судья, который занимается расследованием инцидента с ударом, предложил Комитету по спортивным соревнованиям RFEF дисквалифицировать Федерико Вальверде на 5 поединков. Игрок "Реала" подождал Алекса Баэну из "Вильярреала" после матча команд и ударил его по лицу.

Сообщалось, что футболист "Вильярреала" во время матча шутил о том, что Вальверде с женой могли потерять ребенка.

Если комитет удовлетворит предложение судьи, Вальверде пропустит матчи против "Атлетика", "Альмерии", "Сельты", "Хетафе" и "Реал Сосьедад" в начале сезона Ла Лиги.