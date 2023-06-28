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Вальверде может пропустить 5 матчей за удар по лицу игрока Вильярреала в конце сезона
Наказание предложил судья
instagram.com/fedeevalverde
Судья, который занимается расследованием инцидента с ударом, предложил Комитету по спортивным соревнованиям RFEF дисквалифицировать Федерико Вальверде на 5 поединков. Игрок "Реала" подождал Алекса Баэну из "Вильярреала" после матча команд и ударил его по лицу.
Сообщалось, что футболист "Вильярреала" во время матча шутил о том, что Вальверде с женой могли потерять ребенка.
Если комитет удовлетворит предложение судьи, Вальверде пропустит матчи против "Атлетика", "Альмерии", "Сельты", "Хетафе" и "Реал Сосьедад" в начале сезона Ла Лиги.
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