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Вальверде может пропустить 5 матчей за удар по лицу игрока Вильярреала в конце сезона

Испания
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Наказание предложил судья

Вальверде может пропустить 5 матчей за удар по лицу игрока Вильярреала в конце сезона

instagram.com/fedeevalverde

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Судья, который занимается расследованием инцидента с ударом, предложил Комитету по спортивным соревнованиям RFEF дисквалифицировать Федерико Вальверде на 5 поединков. Игрок "Реала" подождал Алекса Баэну из "Вильярреала" после матча команд и ударил его по лицу.

Сообщалось, что футболист "Вильярреала" во время матча шутил о том, что Вальверде с женой могли потерять ребенка.

Если комитет удовлетворит предложение судьи, Вальверде пропустит матчи против "Атлетика", "Альмерии", "Сельты", "Хетафе" и "Реал Сосьедад" в начале сезона Ла Лиги.

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В статье: Реал (Мадрид) Вильярреал Федерико Вальверде
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Источник:
as.com

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