Зубы съел на аутсайдерах: Райо Вальекано назначил нового тренера

"Райо Вальекано" объявил, что в новом сезоне команду будет тренировать Франсиско Родригес.

Он придет на смену Андони Ираоле, который отработал свой трехлетний контракт полностью и недавно возглавил английский "Борнмут".

45-летний Франсиско ранее работал исключительно в маленьких клубах - "Альмерии", "Мурсии", "Луго", "Кордобе", "Уэске", "Жироне" и "Эльче". Из последнего его уволили 4 октября 2022-го за плохие результаты.

"Райо Вальекано" в двух последних розыгрышах Ла Лиги занимал 12-е и 11-е места соответственно.