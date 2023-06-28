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Зубы съел на аутсайдерах: Райо Вальекано назначил нового тренера
Заменит Андони Ираолу
Коллаж: rayovallecano.es
"Райо Вальекано" объявил, что в новом сезоне команду будет тренировать Франсиско Родригес.
Он придет на смену Андони Ираоле, который отработал свой трехлетний контракт полностью и недавно возглавил английский "Борнмут".
45-летний Франсиско ранее работал исключительно в маленьких клубах - "Альмерии", "Мурсии", "Луго", "Кордобе", "Уэске", "Жироне" и "Эльче". Из последнего его уволили 4 октября 2022-го за плохие результаты.
"Райо Вальекано" в двух последних розыгрышах Ла Лиги занимал 12-е и 11-е места соответственно.
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