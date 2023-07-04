Официально: Вильярреал подписал нападающего сборной Чили

"Вильярреал" объявил о подписании контракта с Беном Бреретоном. Стороны подписали на контракт до 2027-го года.

Последние 4 года нападающий развивался в "Блекберне". В минувшем сезоне он провел 50 поединков, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

За Чили форвард провел 21 поединок и забил 7 голов. Портал Transfermartk оценивает 24-летнего нападающего в 16 миллионов евро.

Бреретон является заменой Николя Жексону, которого подписала "Астон Вилла" за 35 миллионов евро.