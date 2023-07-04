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Официально: Вильярреал подписал нападающего сборной Чили
Воспитанник "Манчестер Юнайтед"
Фото: villarrealcf.es
"Вильярреал" объявил о подписании контракта с Беном Бреретоном. Стороны подписали на контракт до 2027-го года.
Последние 4 года нападающий развивался в "Блекберне". В минувшем сезоне он провел 50 поединков, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.
За Чили форвард провел 21 поединок и забил 7 голов. Портал Transfermartk оценивает 24-летнего нападающего в 16 миллионов евро.
Бреретон является заменой Николя Жексону, которого подписала "Астон Вилла" за 35 миллионов евро.
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