  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона объявила о трансфере защитника Атлетика Бильбао. ВИДЕО
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона объявила о трансфере защитника Атлетика Бильбао. ВИДЕО

Испания
(1 голосов)

Каталонцы усиливают оборону

Барселона объявила о трансфере защитника Атлетика Бильбао. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Защитник Иньиго Мартинес стал игроком "Барселоны". Каталонский клуб объявил о подписании игрока на своих официальных ресурсах.

Контракт с новичком "блауграна" подписан на два сезона – до 30 июня 2025 года. Сумма отступных составит 400 млн. евро. Клуб отметил, что дополнительные детали трансфера объявит со временем.

Читайте такжеУсі трансфери літа-2023 в Іспанії

32-летний Иньиго Мартинес в последнее время выступал за "Атлетик" Бильбао. "Барселоне" этот трансфер обошелся бесплатно, ведь игрок переезжает на "Камп Ноу" свободным агентом. Кроме "Атлетика", за который футболист отыграл пять лет, Иньиго на уровне Ла Лиги также защищал цвета "Реала Сосьедада".

Мартинес стал вторым трансфером каталонцев во время текущего трансферного окна. Ранее клуб бесплатно получил в свои ряды Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити".

По теме
yellow-arrow
УЕФА отклонил апелляцию Осасуны и не допустил клуб к следующему сезону Лиги конференций
yellow-arrow
Гюлер выбрал Реал: талантливый 18-летний полузащитник решил не переходить в Барселону
yellow-arrow
Официально: Вильярреал подписал нападающего сборной Чили
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Иньиго Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Опанасович (Ковалівка)
05.07.2023 в 11:16
схоже барса серйозно вирішила поборотися в ЛЄ наступного сезону
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде