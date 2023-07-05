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Барселона объявила о трансфере защитника Атлетика Бильбао. ВИДЕО
Каталонцы усиливают оборону
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Иньиго Мартинес стал игроком "Барселоны". Каталонский клуб объявил о подписании игрока на своих официальных ресурсах.
Контракт с новичком "блауграна" подписан на два сезона – до 30 июня 2025 года. Сумма отступных составит 400 млн. евро. Клуб отметил, что дополнительные детали трансфера объявит со временем.
32-летний Иньиго Мартинес в последнее время выступал за "Атлетик" Бильбао. "Барселоне" этот трансфер обошелся бесплатно, ведь игрок переезжает на "Камп Ноу" свободным агентом. Кроме "Атлетика", за который футболист отыграл пять лет, Иньиго на уровне Ла Лиги также защищал цвета "Реала Сосьедада".
Мартинес стал вторым трансфером каталонцев во время текущего трансферного окна. Ранее клуб бесплатно получил в свои ряды Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити".
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