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Барселона предложила Ювентусу двух центральных защитников

Испания
(5 голосов)

Эрик Гарсия и Клеман Лангле не входят в планы Хави

Барселона предложила Ювентусу двух центральных защитников

Новина українською

"Барселона" предложила "Ювентусу" Эрика Гарсию и Клемана Лангле. После прихода Иньиго Мартинеса оба не входят в планы Хави на следующий сезон, поэтому клуб выставил их на трансфер.

Итальянский гранд планирует подписать центрального защитника этим летом, и "блаугранас" надеется, что "зебры" купят одного из их игроков.

Напомним, что недавно "Барселона" разорвала контракт с одним из своих центрбеков Самуэлем Умтити.

Лангле провел прошлый сезон в аренде за "Тоттенхэм", где сыграл 35 матчей. Гарсия сыграл за "сине-гранатовых" 34 матча в сезоне 22/23.

Сейчас портал transfermarkt оценивает обоих игроков в 10 млн евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Клеман Лангле Эрик Гарсия
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Источник:
sport.es

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