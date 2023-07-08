Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона предложила Ювентусу двух центральных защитников
Эрик Гарсия и Клеман Лангле не входят в планы Хави
"Барселона" предложила "Ювентусу" Эрика Гарсию и Клемана Лангле. После прихода Иньиго Мартинеса оба не входят в планы Хави на следующий сезон, поэтому клуб выставил их на трансфер.
Итальянский гранд планирует подписать центрального защитника этим летом, и "блаугранас" надеется, что "зебры" купят одного из их игроков.
Напомним, что недавно "Барселона" разорвала контракт с одним из своих центрбеков Самуэлем Умтити.
Лангле провел прошлый сезон в аренде за "Тоттенхэм", где сыграл 35 матчей. Гарсия сыграл за "сине-гранатовых" 34 матча в сезоне 22/23.
Сейчас портал transfermarkt оценивает обоих игроков в 10 млн евро.
Популярное сейчас
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- На войне против Украины погиб 31-летний российский арбитр
- Игрокам сборной Украины U-21 за бронзу на Евро-2023 от государства предусмотрена премия в 3 тыс гривен и официальное звание
- Официально: Ла Лига сменила логотип и титульного спонсора – теперь это EA Sports
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО