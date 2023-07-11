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Барселона начала переговоры о продлении контракта с тер Штегеном. Известен срок желаемого соглашения

Испания
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В клубе хотят, чтобы немец завершили карьеру в "Барсе"

Барселона начала переговоры о продлении контракта с тер Штегеном. Известен срок желаемого соглашения

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

"Барселона" начала переговоры о продлении контракта с Марк-Андре тер Штаганом до лета 2028-го. Руководство клуба хочет, чтобы немец завершил карьеру в клубе.

В апреле тер Штегену исполнилось 31, а его контракт истекает летом 2025-го. Тем не менее, уже сейчас его можно наградить за успешный сезон – тер Штеген самый надежный вратарь прошлой кампании в Ла Лиге он отстоял "на сухо" 26 поединков и пропустил всего 18 голов.

Также немец является одним из важнейших игроков в раздевалке "Барсы" – он уже 9 лет в клубе и авторитет голкипера непоколебим. Вместе с Левандовским, Педри и Араухо он также один из самых задействованых футболистов "Барсы" в прошлом сезоне.

В последний раз тер Штеген продлевал контракт летом 2020-го.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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Источник:
marca.com

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