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Гюлер: Мои кумиры – Зидан, Гути и Озил

Испания
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Арда о переходе в "Реал"

Гюлер: Мои кумиры – Зидан, Гути и Озил

Twitter Madrid Xtra

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Новоиспеченный полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер поделился впечатлениями от перехода в испанский клуб.

"Я хочу войти в историю этого клуба, стать легендой. Ко мне проявляли интерес многие европейские клубы. Но когда "Реал" Мадрид, лучший клуб мира, заинтересован в тебе, то решение однозначное.

Послания для фанатов? Я – еще один "мадридист". За всю историю этот клуб выиграл множество титулов. Я видел как "Реал" выигрывал все эти Лиги чемпионов и могу сказать, что это невероятное чувство.

Некоторые из моих кумиров: Зидан, Гути и Озил. С Озилом я даже поиграл вместе.

Я - атакующий игрок, который может забивать, ассистировать, прорываться с мячом, обыгрывать на дриблинге", - рассказал Гюлер.

Напомним, "сливочные" купили 18-летнего полузащитника у "Фенербахче" за 20+10 млн евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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Источник:
Madrid Xtra

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