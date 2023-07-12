Гюлер: Мои кумиры – Зидан, Гути и Озил

Новоиспеченный полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер поделился впечатлениями от перехода в испанский клуб.

"Я хочу войти в историю этого клуба, стать легендой. Ко мне проявляли интерес многие европейские клубы. Но когда "Реал" Мадрид, лучший клуб мира, заинтересован в тебе, то решение однозначное.

Послания для фанатов? Я – еще один "мадридист". За всю историю этот клуб выиграл множество титулов. Я видел как "Реал" выигрывал все эти Лиги чемпионов и могу сказать, что это невероятное чувство.

Некоторые из моих кумиров: Зидан, Гути и Озил. С Озилом я даже поиграл вместе.

Я - атакующий игрок, который может забивать, ассистировать, прорываться с мячом, обыгрывать на дриблинге", - рассказал Гюлер.