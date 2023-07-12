  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Агент Мингелла: Барса не захотела покупать Альвареса за 20 млн и купила Феррана Торреса за 60
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Мингелла: Барса не захотела покупать Альвареса за 20 млн и купила Феррана Торреса за 60

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Промах каталонцев

Агент Мингелла: Барса не захотела покупать Альвареса за 20 млн и купила Феррана Торреса за 60

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольный агент Хосеп Мария Мингелла рассказал, что одно время предлагал каталонской "Барселоне" Хулиана Альвареса.

"Я предложил Альвареса "Барсе за 20 миллионов евро. Они даже могли разделить эту сумму на пять выплат. Однако "Барса" не захотела подписывать Хулиана и оформила трансфер Феррана Торреса – за 60 млн", – поделился Мингелла.

В итоге Альварес перешел из "Ривер Плейта" в "Манчестер Сити". В составе "горожан" аргентинец провел 49 матчей, забил 17 голов и оформил 5 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Барса может вернуть Тьяго Алькантару
yellow-arrow
Гюлер: Мои кумиры – Зидан, Гути и Озил
yellow-arrow
Официально: Астон Вилла подписала Пау Торреса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Манчестер Сити Хулиан Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bitbol

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде