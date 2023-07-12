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Агент Мингелла: Барса не захотела покупать Альвареса за 20 млн и купила Феррана Торреса за 60
Промах каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольный агент Хосеп Мария Мингелла рассказал, что одно время предлагал каталонской "Барселоне" Хулиана Альвареса.
"Я предложил Альвареса "Барсе за 20 миллионов евро. Они даже могли разделить эту сумму на пять выплат. Однако "Барса" не захотела подписывать Хулиана и оформила трансфер Феррана Торреса – за 60 млн", – поделился Мингелла.
В итоге Альварес перешел из "Ривер Плейта" в "Манчестер Сити". В составе "горожан" аргентинец провел 49 матчей, забил 17 голов и оформил 5 ассистов.
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