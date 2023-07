Гюндоган в Барселоне: Сити не услышал Пепа, плохие новости для Педри, место Бускетса все еще вакантно

Как все вышло?

Довольно неожиданно.

Еще в апреле, когда "Манчестер Сити" отставал от "Арсенала" на 8 очков и разбил "Ливерпуль" 4:1, Пеп Гвардиола выглядел непоколебимо:

"Сейчас Гюндоган слишком важен для нас. Мы не можем позволить себе его отпустить".

Однако пресса знала, что есть проблемы. Так, The Athletic настаивал - начавшиеся в конце 2022-го переговоры по новому контракту зашли в тупик. Последнее предложение "Горожан" – 12 млн евро чистыми и сделка на один год. Гюндоган ее отверг – он хотел два.

В октябре хавбеку исполнится 33 года, и это его последний крупный контракт в Европе. Также он стал больше думать о будущем, когда у него родился сын Каис.

Почему же "Сити" не пошел навстречу своему капитану? Говорят, ключевой была позиция главного операционного директора Омара Берради - это он отверг аргументы Пепа, приведя свои. Надо ли напоминать, что ранее клуб легко и непринужденно менял всех незаменимых – Сильву, Компани, Туре, Агуэро, после чего выиграл ЛЧ.

А что "Барса"? У нее нет денег на трансферы, поэтому, несмотря на очевидные сомнения, она подмахнула 2+1, которые просил Гюндоган. Зарплата – 9 млн евро чистыми.

Также немец подстраховался и прописал в соглашении пункт на случай, если его не удастся зарегистрировать на Ла Лигу – тогда клуб будет обязан расторгнуть контракт и выплатить годовой оклад.

Скажете, он меркантилен? Но Гюндогану предлагал 25 млн в год клуб из лиги кому за 30 Саудовской Аравии, однако он отказал. Говорит, что его убедил Хави, но, судя по старым интервью Илкая, это было просто.

"Когда я был подростком... я так увлекался "Барселоной" Пепа Гвардиолы за то, как они играли. Не только успех и завоевание всех этих трофеев, а их стиль футбола. Моей величайшей мечтой было играть в этой команде. Смотреть на нее было невероятно", – говорил хавбек в 2016 году.

Что здесь так?

Гюндоган уходит из "Манчестер Сити" красиво и вовремя.

Он идет капитаном, выиграв исторический требл. На его счету дубли в ключевых матчах АПЛ с "Лидсом" и "Эвертоном", а затем еще два гола в финале Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед".

Да и разве раньше было иначе? Вспомните последний тур прошлого чемпионата, когда Сити горел дома "Астон Вилле" 0:2, что делало чемпионом "Ливерпуль". Кто тогда вышел из скамейки и перевернул игру голами? Илкай. Этот момент не так часто крутят по ТВ, как "тот самый" гол Агуэро, и это несправедливо.

Ну или взять сезон-2020/21, когда Пепу немедленно понадобился бомбардир, и Гюндоган забил 11 голов в 12 зимних турах.

Позиция неважна – он играл в то, что требовалось в конкретный момент, а это был и отбор, и высокий прессинг, и движение между линиями, и последний пас, и рывки в штрафную с голами.

Фанаты комиксов знают о шму – это такие вымышленные существа, друзья людей. Они невероятно вкусные и только и мечтают, чтобы их съели. Они несут яйца прямо в лоточках; дают отборное молоко сразу в бутылках, из их кожи выходит идеальная обувь, из глаз – пуговицы, а из зубов – зубочистки. Все, дабы порадовать хозяина.

Так вот мы к чему? В течение семи сезонов Гюндоган был для Пепа эдаким шму, и Лысый Шарлатан все понимал:

"Я люблю Гюндогана, прямо обожаю! Я женат, но я его люблю".



Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill

Уход сейчас, когда Илкай еще в силе – классное завершение истории. Большего уже не добиться, а пересидеть значило бы испортить; полить болоньезе кетчупом Торчин.

Ну да, в Барселоне немец не найдет команду, равную манчестерской, но там будет то, что раньше уже нашел на "Камп Ноу" Левандовский, и за чем Каземиро поехал на "Олд Траффорд". Мотивация.

Ко всему Гюндоган едет в Хави, а это значит, что тактически для него почти ничего не изменится. Что "Сити", что "Барса" атакуют в схеме 3-2-2-3; прессинг и движение мяча тоже похожи. От Илкая потребуется добавить сырому футболу каталонцев качества; сделать так, чтобы против мощной защиты "Барса" не сбивалась на однообразные кроссы от Дембеле.

Также Илкай должен стать примером для молодых. В последнее время "Камп Ноу" покинули Альба, Бускетс и Пике, и это особенно актуально.

"Гюндоган - молчаливый лидер, но когда он что-то говорит, все слушают молча", - Пеп как будто Беню Крика описал.

И напоследок не слишком серьезный, но символичный нюанс. Помните гол Гюндогана "Эвертону" со штрафного? Так вот у "Барсы" ноль голов со штрафных после ухода Месси.

Что здесь не так?

К "Ман Сити" вопросов нет – там все довольно прогнозируемо. Но есть немало вопросов к "Барселоне".

Самый очевидный – а где Гюндоган будет играть? Просто посмотрите на эти тепловые карты. Вот это – усредненная позиция немца на поле в разных сезонах за "Горожан".



Графика: theathletic.com Графика: theathletic.com

А это – тепловая карта главной молодой надежды каталонцев Педри за минувший сезон. Ничего не напоминает?



Графика: barcelonaanalysis.com Графика: barcelonaanalysis.com

Ну да, Педри дважды больно подставил "Барсу" травмами в Лиге Европы – сначала с "Айнтрахтом", а затем с "МЮ". Оба раза команда вылетала.

Также травмы Педри и де Йонга привели к тому, что у "Барсы" на последнее Класико в старте вышли Кессье и Серхи Роберто, и все завершилось позорными 0:4.

"Мы лучше чувствуем себя на чужой половине, чем на своей, поэтому я предпочел игроков, которые не теряют мяч. В конце концов, я так вижу футбол. Для меня футбол принадлежит полузащитникам или ребятам, которые не теряют мяч", - оправдывался Хави.

С Гюндоганом делать это тренеру придется пореже, это точно. Но что если Педри проведет полный сезон? И даже Гави? Что тогда? Выпускать капитана лучшей команды Европы на замену? Или сажать в запас свои крупнейшие таланты за последние 20 лет?

Играть фальшивую девятку Илкай не сможет, ведь у "Барсы" есть настоящая, которой уже летит из Бразилии дублер – юный Витор Роке.

Опорник? Разве что типажа Фрэнки, в то время как Хави нужен волнорез. В прошлом сезоне он при отсутствии Бускетса наигрывал там защитника Эрика Гарсию – откровенный копипаст эксперимента Пепа со Стоунзом. Теперь вот ходят слухи об Ориоле Ромеу, на чьих мощных плечах "Жирона" едва не залетела в еврокубки. Со стороны кажется, что Хави над защитой нужен именно этот "мужик".

???? The signing of Oriol Romeu at Barcelona is only a matter of hours! ⏳



An agreement with Girona has been reached for around €8m. ????????????



(Source: @sport ) pic.twitter.com/H22016rSMj — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 12, 2023

Таким образом, Гюндоган на бумаге может усилить все линии "Барселоны", но на практике рискует повторить судьбу Кессье, тоже переходившего на все позиции сразу, и в результате не играющего нигде.

Сюда же добавьте фактор возраста. Надо ли напоминать, как стремительно состарились грозные Луис Суарес и Карим Бензема? Причем оба – сразу после сверхмощных сезонов.

А между тем 9 млн в год – одна из наибольших зарплат в "Барселоне". Клуб переживает затруднения, и в следующем сезоне доход еще упадет, ведь "Камп Ноу" закрыт на двухлетнюю реконструкцию. И это как раз те два года, которые в Каталонии гарантированно проведет Гюндоган.

То есть, риски весьма ощутимы, и пошла "Барса" на них лишь потому, что лучшего варианта на рынке не нашла.

???????? | @PSGcommunity_ : « On CONFIRME que Mbappé ???????? va signer au Real Madrid CET ÉTÉ. On pense que le Transfert pourrait être FAIT AVANT la tournée du PSG au Japon. » #RealMadrid ✅????



(???? @RMK_GFX) pic.twitter.com/0XK3YHNegC — RMadrid actu ???????? (@RMadrid_actu) July 12, 2023

Ну, и ничего не делать – тоже не вариант. Вы же слышали о стомиллионном трансфере Джуда Беллингема? Тем временем во Франции не сомневаются, что до конца июля игроком "Реала" станет и Килиан Мбаппе. И на это все нужно как-то реагировать.

Резюме

Благодаря бестолковому правлению Жозепа Бартомеу "Барселона" превратилась в клуб, куда настоящие топы доезжают только в возрасте, когда не грех задуматься о МЛС.

Это не обязательно означает провал; в конце концов, Роберт Левандовский стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата, а команда вернула себе золото. Впрочем, после ЧМ поляк заметно сдал, и неизвестно, что будет дальше.

"Барса" хотела бы избегать таких вопросов, но Хавьер Тебас внимательно следит за соблюдением всех норм. Был бы Лапорта помладше – вероятно, вызвал бы президента Ла Лиги на бой в ММА, как Маск Цукерберга.

????????????️ Javier Tebas: “If FC Barcelona continue to work like they're doing now, they won't have any problem registering.” pic.twitter.com/mf8IN3D4Gr — Managing Barça (@ManagingBarca) July 3, 2023

"Манчестер Сити"? У шейхов безлим на нефтедоллары и лучший тренер мира – конечно, они заменят Гюндогана. Тем более, Родри прогрессирует так, что уже гарантирует трофеи в клубе и сборной.

Ну, и, наконец, сам Илкай. Как бы ни сложилась его карьера в "Барсе", надо понимать – он вошел в историю уже сейчас.

"Я знаю, ты не считаешь себя особенным игроком, но поверь, именно им ты и являешься", - говорил капитану "Сити" Гюндогану экс-капитан "МЮ" Рой Кин, и это честно. Давайте посмотрим правде в глаза.

Золотой дубль с "Боруссией"; пять титулов АПЛ, два Кубка Англии, четыре Кубка лиги и выигранная ЛЧ из "Ман Сити"; 12 лет на топ-уровне, везде на первых ролях – и он до сих пор просит добавки!

OFFICIAL: Barcelona have signed Manchester City captain Ilkay Gundogan on a 2-year deal.



▪️ European treble winner

▪️ 5x Premier League champ

▪️ 14 trophies in 7 years



Barca have got a winner. ???? pic.twitter.com/jakTVjDXUZ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 26, 2023

Осталось еще заиграть в "Барселоне", опередить "Реал" – и из "особенного" игрока Гюндоган окончательно превратится в "легендарного".

Думается, именно за тем он и приехал, иначе - какой смысл?