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Гюндоган в Барселоне: Сити не услышал Пепа, плохие новости для Педри, место Бускетса все еще вакантно

Испания
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О главном трансфере чемпиона Испании этим летом

Гюндоган в Барселоне: Сити не услышал Пепа, плохие новости для Педри, место Бускетса все еще вакантно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Daniela Porcelli/Eurasia Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Как все вышло?

Довольно неожиданно.

Еще в апреле, когда "Манчестер Сити" отставал от "Арсенала" на 8 очков и разбил "Ливерпуль" 4:1, Пеп Гвардиола выглядел непоколебимо:

"Сейчас Гюндоган слишком важен для нас. Мы не можем позволить себе его отпустить".

Однако пресса знала, что есть проблемы. Так, The Athletic настаивал - начавшиеся в конце 2022-го переговоры по новому контракту зашли в тупик. Последнее предложение "Горожан" – 12 млн евро чистыми и сделка на один год. Гюндоган ее отверг – он хотел два.

В октябре хавбеку исполнится 33 года, и это его последний крупный контракт в Европе. Также он стал больше думать о будущем, когда у него родился сын Каис.

Почему же "Сити" не пошел навстречу своему капитану? Говорят, ключевой была позиция главного операционного директора Омара Берради - это он отверг аргументы Пепа, приведя свои. Надо ли напоминать, что ранее клуб легко и непринужденно менял всех незаменимых – Сильву, Компани, Туре, Агуэро, после чего выиграл ЛЧ.

А что "Барса"? У нее нет денег на трансферы, поэтому, несмотря на очевидные сомнения, она подмахнула 2+1, которые просил Гюндоган. Зарплата – 9 млн евро чистыми.

Также немец подстраховался и прописал в соглашении пункт на случай, если его не удастся зарегистрировать на Ла Лигу – тогда клуб будет обязан расторгнуть контракт и выплатить годовой оклад.

Скажете, он меркантилен? Но Гюндогану предлагал 25 млн в год клуб из лиги кому за 30 Саудовской Аравии, однако он отказал. Говорит, что его убедил Хави, но, судя по старым интервью Илкая, это было просто.

"Когда я был подростком... я так увлекался "Барселоной" Пепа Гвардиолы за то, как они играли. Не только успех и завоевание всех этих трофеев, а их стиль футбола. Моей величайшей мечтой было играть в этой команде. Смотреть на нее было невероятно", – говорил хавбек в 2016 году.

Что здесь так?

Гюндоган уходит из "Манчестер Сити" красиво и вовремя.

Он идет капитаном, выиграв исторический требл. На его счету дубли в ключевых матчах АПЛ с "Лидсом" и "Эвертоном", а затем еще два гола в финале Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед".

Да и разве раньше было иначе? Вспомните последний тур прошлого чемпионата, когда Сити горел дома "Астон Вилле" 0:2, что делало чемпионом "Ливерпуль". Кто тогда вышел из скамейки и перевернул игру голами? Илкай. Этот момент не так часто крутят по ТВ, как "тот самый" гол Агуэро, и это несправедливо.

Ну или взять сезон-2020/21, когда Пепу немедленно понадобился бомбардир, и Гюндоган забил 11 голов в 12 зимних турах.

Позиция неважна – он играл в то, что требовалось в конкретный момент, а это был и отбор, и высокий прессинг, и движение между линиями, и последний пас, и рывки в штрафную с голами.

Фанаты комиксов знают о шму – это такие вымышленные существа, друзья людей. Они невероятно вкусные и только и мечтают, чтобы их съели. Они несут яйца прямо в лоточках; дают отборное молоко сразу в бутылках, из их кожи выходит идеальная обувь, из глаз – пуговицы, а из зубов – зубочистки. Все, дабы порадовать хозяина.

Так вот мы к чему? В течение семи сезонов Гюндоган был для Пепа эдаким шму, и Лысый Шарлатан все понимал:

"Я люблю Гюндогана, прямо обожаю! Я женат, но я его люблю".

Гюндоган в Барселоне: Сити не услышал Пепа, плохие новости для Педри, место Бускетса все еще вакантно - изображение 1
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill

Уход сейчас, когда Илкай еще в силе – классное завершение истории. Большего уже не добиться, а пересидеть значило бы испортить; полить болоньезе кетчупом Торчин.

Ну да, в Барселоне немец не найдет команду, равную манчестерской, но там будет то, что раньше уже нашел на "Камп Ноу" Левандовский, и за чем Каземиро поехал на "Олд Траффорд". Мотивация.

Ко всему Гюндоган едет в Хави, а это значит, что тактически для него почти ничего не изменится. Что "Сити", что "Барса" атакуют в схеме 3-2-2-3; прессинг и движение мяча тоже похожи. От Илкая потребуется добавить сырому футболу каталонцев качества; сделать так, чтобы против мощной защиты "Барса" не сбивалась на однообразные кроссы от Дембеле.

Также Илкай должен стать примером для молодых. В последнее время "Камп Ноу" покинули Альба, Бускетс и Пике, и это особенно актуально.

"Гюндоган - молчаливый лидер, но когда он что-то говорит, все слушают молча", - Пеп как будто Беню Крика описал.

И напоследок не слишком серьезный, но символичный нюанс. Помните гол Гюндогана "Эвертону" со штрафного? Так вот у "Барсы" ноль голов со штрафных после ухода Месси.

Что здесь не так?

К "Ман Сити" вопросов нет – там все довольно прогнозируемо. Но есть немало вопросов к "Барселоне".

Самый очевидный – а где Гюндоган будет играть? Просто посмотрите на эти тепловые карты. Вот это – усредненная позиция немца на поле в разных сезонах за "Горожан".

Гюндоган в Барселоне: Сити не услышал Пепа, плохие новости для Педри, место Бускетса все еще вакантно - изображение 2
Графика: theathletic.com

А это – тепловая карта главной молодой надежды каталонцев Педри за минувший сезон. Ничего не напоминает?

Гюндоган в Барселоне: Сити не услышал Пепа, плохие новости для Педри, место Бускетса все еще вакантно - изображение 3
Графика: barcelonaanalysis.com

Ну да, Педри дважды больно подставил "Барсу" травмами в Лиге Европы – сначала с "Айнтрахтом", а затем с "МЮ". Оба раза команда вылетала.

Также травмы Педри и де Йонга привели к тому, что у "Барсы" на последнее Класико в старте вышли Кессье и Серхи Роберто, и все завершилось позорными 0:4.

"Мы лучше чувствуем себя на чужой половине, чем на своей, поэтому я предпочел игроков, которые не теряют мяч. В конце концов, я так вижу футбол. Для меня футбол принадлежит полузащитникам или ребятам, которые не теряют мяч", - оправдывался Хави.

С Гюндоганом делать это тренеру придется пореже, это точно. Но что если Педри проведет полный сезон? И даже Гави? Что тогда? Выпускать капитана лучшей команды Европы на замену? Или сажать в запас свои крупнейшие таланты за последние 20 лет?

Играть фальшивую девятку Илкай не сможет, ведь у "Барсы" есть настоящая, которой уже летит из Бразилии дублер – юный Витор Роке.

Опорник? Разве что типажа Фрэнки, в то время как Хави нужен волнорез. В прошлом сезоне он при отсутствии Бускетса наигрывал там защитника Эрика Гарсию – откровенный копипаст эксперимента Пепа со Стоунзом. Теперь вот ходят слухи об Ориоле Ромеу, на чьих мощных плечах "Жирона" едва не залетела в еврокубки. Со стороны кажется, что Хави над защитой нужен именно этот "мужик".

Таким образом, Гюндоган на бумаге может усилить все линии "Барселоны", но на практике рискует повторить судьбу Кессье, тоже переходившего на все позиции сразу, и в результате не играющего нигде.

Сюда же добавьте фактор возраста. Надо ли напоминать, как стремительно состарились грозные Луис Суарес и Карим Бензема? Причем оба – сразу после сверхмощных сезонов.

А между тем 9 млн в год – одна из наибольших зарплат в "Барселоне". Клуб переживает затруднения, и в следующем сезоне доход еще упадет, ведь "Камп Ноу" закрыт на двухлетнюю реконструкцию. И это как раз те два года, которые в Каталонии гарантированно проведет Гюндоган.

То есть, риски весьма ощутимы, и пошла "Барса" на них лишь потому, что лучшего варианта на рынке не нашла.

Ну, и ничего не делать – тоже не вариант. Вы же слышали о стомиллионном трансфере Джуда Беллингема? Тем временем во Франции не сомневаются, что до конца июля игроком "Реала" станет и Килиан Мбаппе. И на это все нужно как-то реагировать.

Резюме

Благодаря бестолковому правлению Жозепа Бартомеу "Барселона" превратилась в клуб, куда настоящие топы доезжают только в возрасте, когда не грех задуматься о МЛС.

Это не обязательно означает провал; в конце концов, Роберт Левандовский стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата, а команда вернула себе золото. Впрочем, после ЧМ поляк заметно сдал, и неизвестно, что будет дальше.

"Барса" хотела бы избегать таких вопросов, но Хавьер Тебас внимательно следит за соблюдением всех норм. Был бы Лапорта помладше – вероятно, вызвал бы президента Ла Лиги на бой в ММА, как Маск Цукерберга.

"Манчестер Сити"? У шейхов безлим на нефтедоллары и лучший тренер мира – конечно, они заменят Гюндогана. Тем более, Родри прогрессирует так, что уже гарантирует трофеи в клубе и сборной.

Ну, и, наконец, сам Илкай. Как бы ни сложилась его карьера в "Барсе", надо понимать – он вошел в историю уже сейчас.

"Я знаю, ты не считаешь себя особенным игроком, но поверь, именно им ты и являешься", - говорил капитану "Сити" Гюндогану экс-капитан "МЮ" Рой Кин, и это честно. Давайте посмотрим правде в глаза.

Золотой дубль с "Боруссией"; пять титулов АПЛ, два Кубка Англии, четыре Кубка лиги и выигранная ЛЧ из "Ман Сити"; 12 лет на топ-уровне, везде на первых ролях – и он до сих пор просит добавки!

Осталось еще заиграть в "Барселоне", опередить "Реал" – и из "особенного" игрока Гюндоган окончательно превратится в "легендарного".

Думается, именно за тем он и приехал, иначе - какой смысл?

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В статье: Барселона Хави Илкай Гюндоган Манчестер Сити Пеп Гвардиола Педри
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