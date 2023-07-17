Экс-защитник Арсенала и Барселоны присоединится к середняку Ла Лиги – инсайдер

Испанский правый защитник Эктор Бельерин сегодня, 17 июля, успешно завершил все медицинские тесты, он станет игроком "Реал Бетиса" на правах свободного агента, как сообщает Фабрицио Романо.

Инсайдер отметил, что следующий трансфер для "белых" – это хавбек "Барселоны" Алекс Кольядо.

Еще весной стало известно, что "Реал Бетис" ведет активные переговоры по подписанию Эктора Бельерина на правах свободного агента. Последний клуб защитника – лиссабонский "Спортинг". Эктор играл в "Бетисе" на молодежном уровне и на правах аренды на взрослом. "Бетикос" в сезоне-2022/23 финишировал на 6-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.