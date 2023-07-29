Валенсия официально объявила об уходе Кавани

Эдинсон Кавани покидает "Валенсию" после одного сезона. Об этом сообщил официальный сайт "летучих мышей". Игрок и клуб пришли к решению о расторжении контракта взаимно.

Уругвайский нападающий перешел в испанский клуб из "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.

В прошлом сезоне 36-летний нападающий провел 28 поединков, забил 7 голов и оформил 2 результативные передачи.

Ранее сегодня появилась информация, что Эдинсон перейдет в аргентинскую "Бока Хуниорс" на правах свободного агента.