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Валенсия официально объявила об уходе Кавани

Испания
(1 голосов)

Дальше возвращение в Латинскую Америку

Валенсия официально объявила об уходе Кавани

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эдинсон Кавани покидает "Валенсию" после одного сезона. Об этом сообщил официальный сайт "летучих мышей". Игрок и клуб пришли к решению о расторжении контракта взаимно.

Уругвайский нападающий перешел в испанский клуб из "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.

В прошлом сезоне 36-летний нападающий провел 28 поединков, забил 7 голов и оформил 2 результативные передачи.

Ранее сегодня появилась информация, что Эдинсон перейдет в аргентинскую "Бока Хуниорс" на правах свободного агента.

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В статье: Эдинсон Кавани Валенсия (Испания)
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Источник:
valenciacf.com

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