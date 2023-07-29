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Валенсия официально объявила об уходе Кавани
Дальше возвращение в Латинскую Америку
Getty Images/Global Images Ukraine
Эдинсон Кавани покидает "Валенсию" после одного сезона. Об этом сообщил официальный сайт "летучих мышей". Игрок и клуб пришли к решению о расторжении контракта взаимно.
Уругвайский нападающий перешел в испанский клуб из "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.
В прошлом сезоне 36-летний нападающий провел 28 поединков, забил 7 голов и оформил 2 результативные передачи.
Ранее сегодня появилась информация, что Эдинсон перейдет в аргентинскую "Бока Хуниорс" на правах свободного агента.
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