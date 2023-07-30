Парадоксальное Эль Класико. Реал - Барселона 0:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Реал – Барселона, которые встретились в США в рамках подготовки к новому сезону. Каталонцам удалось забить быстрый гол – отличился Дембеле, после чего Реал много атаковал и не использовал немало моментов. В частности, в одной из атак мяч дважды попадал в каркас ворот. А на исходе игры 20-летний Фермин Марин забил сам и помог отличиться Торресу. В итоге Барса отпраздновала крупную победу.

Товарищеский матч

29 июля. Арлингтон, США

"Реал" - "Барселона" 0:3

Голы: Дембеле 15, Марин 85, Торрес 90+1