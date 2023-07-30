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Парадоксальное Эль Класико. Реал - Барселона 0:3. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Реал – Барселона, 29 июля 2023

Парадоксальное Эль Класико. Реал - Барселона 0:3. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Реал – Барселона, которые встретились в США в рамках подготовки к новому сезону. Каталонцам удалось забить быстрый гол – отличился Дембеле, после чего Реал много атаковал и не использовал немало моментов. В частности, в одной из атак мяч дважды попадал в каркас ворот. А на исходе игры 20-летний Фермин Марин забил сам и помог отличиться Торресу. В итоге Барса отпраздновала крупную победу.

Товарищеский матч
29 июля. Арлингтон, США

"Реал" - "Барселона" 0:3
Голы: Дембеле 15, Марин 85, Торрес 90+1

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) товарищеские матчи Усман Дембеле
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Комментарии (3)
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walcom (Киев)
30.07.2023 в 08:50
счет явно не по игре. Реал даже сильнее смотрелся.
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Cassid (Kiev)
30.07.2023 в 08:49
Куртуа лажал как ребенок. На него орать будут?
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+1
0
Чернышев (Tegusi)
30.07.2023 в 08:43
Фігня. Хто дивився оболонь-колос, отам заруба була, хоч і без голів
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0
0

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