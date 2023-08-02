Хави: Дембеле не смог мне сказать, почему он уходит в ПСЖ

Главный тренер "Барселоны" Хави подтвердил, что Усман Дембеле перейдет в "ПСЖ". Французский вингер уже сообщил команде о своем решении.

"Я разочарован немного. Усман сказал, что хочет пойти в "ПСЖ", а мы в этой ситуации ничего поделать не можем. Не можем конкурировать с предложением из Франции. Это решение игрока.

Мне оно не кажется красивым, но он решил уйти. Усман не смог мне конкретно сказать, почему он уходит. Но это личное дело каждого, удачи ему", - сказал Хави.