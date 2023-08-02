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Хави: Дембеле не смог мне сказать, почему он уходит в ПСЖ

Испания
(1 голосов)

Тренер разочарован решением француза

Хави: Дембеле не смог мне сказать, почему он уходит в ПСЖ

Фото: ФК Барселона

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави подтвердил, что Усман Дембеле перейдет в "ПСЖ". Французский вингер уже сообщил команде о своем решении.

"Я разочарован немного. Усман сказал, что хочет пойти в "ПСЖ", а мы в этой ситуации ничего поделать не можем. Не можем конкурировать с предложением из Франции. Это решение игрока.

Мне оно не кажется красивым, но он решил уйти. Усман не смог мне конкретно сказать, почему он уходит. Но это личное дело каждого, удачи ему", - сказал Хави.

Напомним, "ПСЖ" уже договорился о трансфере с игроком. Дембеле подпишет контракт на 5 лет. Парижский клуб активировал опцию выкупа и заплатит за француза 50 миллионов евро, половину из которых получит сам Усман.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Хави Пари Сен-Жермен (Париж) Усман Дембеле
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Источник:
Marca

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Комментарии (5)
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Доктор Хаймарс
02.08.2023 в 12:32
А вообще самая большая проблема у Барсы это позиция тренера. Барсе нужен настоящий тренер, а не этот полтораголовый тандем братушек Эрнандесов.
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Доктор Хаймарс
02.08.2023 в 12:19
Уход Дембеле это удар хави под дых, это понятно. Притом удар существенный в свете будущих хавиных амбиций и устремлений. Равнозначного Дембеле вингера Барсе с её финансовыми возможностями сейчас не найти. Сейчас Барсе надо сосредоточиться на двух вещах, это покупка правого защитника и ещё одного центрального нападающего в помощь Леве, желательно молодого. А он есть, это бьющий копытом Роке.
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hrdhrd (Україна)
02.08.2023 в 12:09
Чтобы понять, почему он едет в ПСЖ, достаточно вспомнить, как он уходил из Дортмунда. Хави должно быть обидно, он этого товарища воскресил, а тот сразу уезжает.
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Spokoyno (Київ)
02.08.2023 в 11:40
Авжеж погано, проте не катастрофічно! Ппригадаємо, як Дембеле "прийшов" Усман ландскнехт тому гроші на першому місці! А далі... Так, він був "не останнім" нападником Барси останні пару сезонів, але пригадаємо, що було до того Де гарантія, що він би не повернувся до свого тодішнього рівня Торрес і Фаті майстерно забили в виставкових матчах, будемо сподіватися, що це не поодинокі моменти.
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Доктор Хаймарс
02.08.2023 в 11:53
Ну на рахунок Торрмоса не сподівайтесь. А у Фаті все ще може бути, йому тільки треба поштовх, імпульс. І тренеру треба повірити в нього і шоб сам Фаті це відчув. В мене є надія на Фаті, маленька, але є. Можливо я помиляюсь.
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