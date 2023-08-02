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Хави: Дембеле не смог мне сказать, почему он уходит в ПСЖ
Тренер разочарован решением француза
Фото: ФК Барселона
Главный тренер "Барселоны" Хави подтвердил, что Усман Дембеле перейдет в "ПСЖ". Французский вингер уже сообщил команде о своем решении.
"Я разочарован немного. Усман сказал, что хочет пойти в "ПСЖ", а мы в этой ситуации ничего поделать не можем. Не можем конкурировать с предложением из Франции. Это решение игрока.
Мне оно не кажется красивым, но он решил уйти. Усман не смог мне конкретно сказать, почему он уходит. Но это личное дело каждого, удачи ему", - сказал Хави.
Напомним, "ПСЖ" уже договорился о трансфере с игроком. Дембеле подпишет контракт на 5 лет. Парижский клуб активировал опцию выкупа и заплатит за француза 50 миллионов евро, половину из которых получит сам Усман.
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