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Арда Гюлер может избежать операции на колене. Лечение проходит успешно

Испания
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Хорошие новости для "мадридцев"

Арда Гюлер может избежать операции на колене. Лечение проходит успешно

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Полузащитник "Реала" Арда Гюлер чувствует себя хорошо после повреждения внутренней части мениска. Если подобная тенденция сохранится на ближайшие 5-6 дней, ему не придется делать операцию на колене.

Турецкий новичок получил травму на тренировке, не сыграв ни в одном товарищеском поединке за "Реал" после трансфера из "Фенербахче" этим летом. В "Реале" решили использовать плазмотерапию и обратиться к хирургии, только если это не поможет. В итоге полузащитник чувствует себя лучше и операцию возможно не придется делать.

В прошлом сезоне Гюлер провел за первую команду "Фенербахче" 35 мачтей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. "Реал" заплатил за 18-летнего турка около 20 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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