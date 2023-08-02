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Арда Гюлер может избежать операции на колене. Лечение проходит успешно
Хорошие новости для "мадридцев"
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Полузащитник "Реала" Арда Гюлер чувствует себя хорошо после повреждения внутренней части мениска. Если подобная тенденция сохранится на ближайшие 5-6 дней, ему не придется делать операцию на колене.
Турецкий новичок получил травму на тренировке, не сыграв ни в одном товарищеском поединке за "Реал" после трансфера из "Фенербахче" этим летом. В "Реале" решили использовать плазмотерапию и обратиться к хирургии, только если это не поможет. В итоге полузащитник чувствует себя лучше и операцию возможно не придется делать.
В прошлом сезоне Гюлер провел за первую команду "Фенербахче" 35 мачтей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. "Реал" заплатил за 18-летнего турка около 20 миллионов евро.
⚡️— Mario Cortegana (@MarioCortegana) August 2, 2023
Arda Guler has completed the first part of his treatment and feels very good.
If he continues like this for the next five-six days, surgery will be ruled out.@TheAthleticFC https://t.co/etdPRO69eq
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