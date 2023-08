Арда Гюлер может избежать операции на колене. Лечение проходит успешно

Полузащитник "Реала" Арда Гюлер чувствует себя хорошо после повреждения внутренней части мениска. Если подобная тенденция сохранится на ближайшие 5-6 дней, ему не придется делать операцию на колене.

Турецкий новичок получил травму на тренировке, не сыграв ни в одном товарищеском поединке за "Реал" после трансфера из "Фенербахче" этим летом. В "Реале" решили использовать плазмотерапию и обратиться к хирургии, только если это не поможет. В итоге полузащитник чувствует себя лучше и операцию возможно не придется делать.

В прошлом сезоне Гюлер провел за первую команду "Фенербахче" 35 мачтей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. "Реал" заплатил за 18-летнего турка около 20 миллионов евро.

Arda Guler has completed the first part of his treatment and feels very good.



If he continues like this for the next five-six days, surgery will be ruled out.@TheAthleticFC https://t.co/etdPRO69eq