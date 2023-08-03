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Сольдадо завершил карьеру. Бывшему игроку Реала и сборной Испании 38 лет

Испания
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21 год профессиональной карьеры

Сольдадо завершил карьеру. Бывшему игроку Реала и сборной Испании 38 лет

Фото: twitter.com/LevanteUD

Новина українською

Роберто Сольдадо принял решение завершить карьеру после 21-го года профессиональной карьеры. В прошлом сезоне нападающий выступал за "Леванте" в Сегунде.

Команда остановилась в шаге от возвращения в Ла Лигу.

Сольдадо сыграл 601 матч и забил 215 голов за свою карьеру. Роберто является воспитанником "Реала" и в Испании, помимо сливочных, поиграл за "Осасуну", "Хетафе", "Валенсию", "Вильярреал", "Гранаду" и "Леванте". Также Сольдадо играл в Англии за "Тоттенхэм" и за "Фкенербахче" в Турции.

Единственным трофеев за всю карьеру нападающего стала победа в Ла Лиге в сезоне-07/08.

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В статье: Роберто Сольдадо Леванте (Валенсия)
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Источник:
marca.com

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