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Сольдадо завершил карьеру. Бывшему игроку Реала и сборной Испании 38 лет
21 год профессиональной карьеры
Фото: twitter.com/LevanteUD
Роберто Сольдадо принял решение завершить карьеру после 21-го года профессиональной карьеры. В прошлом сезоне нападающий выступал за "Леванте" в Сегунде.
Команда остановилась в шаге от возвращения в Ла Лигу.
Сольдадо сыграл 601 матч и забил 215 голов за свою карьеру. Роберто является воспитанником "Реала" и в Испании, помимо сливочных, поиграл за "Осасуну", "Хетафе", "Валенсию", "Вильярреал", "Гранаду" и "Леванте". Также Сольдадо играл в Англии за "Тоттенхэм" и за "Фкенербахче" в Турции.
Единственным трофеев за всю карьеру нападающего стала победа в Ла Лиге в сезоне-07/08.
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