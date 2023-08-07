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Довбик в Жироне: забыть Данию, Цыганков-пиарщик и пресса, мечтающая о 20 голах
О главном летнем трансфере УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mykola Miakshykov / Ukrinform/Future Publishing
Как прошел трансфер?
Точно не так, как того хотел бы "Днепр-1".
В свое время украинский клуб возвращал Артема Довбика из "Митьюлланна" за 500 тысяч евро и 50% от будущей продажи.
Вероятно, план заключался в том, чтобы раскрутить нападающего и продать за 15-20 млн, дабы хватило и себе, и датчанам, но тут из болот поперла орда, и обстоятельства изменились. Чемпионат сдулся, игроки начали убегать. Цены на них упали.
Прошлым летом агенты в поте лица убеждали Урбано Каиро, что Довбик стоит 15 млн, но куда там – президент "Торино" даже слушать не хотел.
Еще был интерес от турок. 1,3 млн евро в год – последнее предложение "Трабзонспора" лично Артему, но форвард прямо заявил: "Не могу сказать, что хочу играть в Турции".
???????? El fitxatge d’ARTEM DOVBYK pel @GironaFC és a la FASE FINAL i l’acord està pràcticament tancat.— Nil Solà (@Nilsola10) August 1, 2023
✅ Arribarà en propietat i amb MÉS DEL 50% dels drets.
El club pagarà ~ 7M d’euros entre Dnipro i Midtjylland.
Incorporació DIFERENCIAL a la davantera. @SERGironaEsport pic.twitter.com/jQYsdlyCM5
И что делать? Мариновать в Днепре в надежде, что однажды Довбик выиграет для клуба деградирующую УПЛ? Несерьезно. Тем более, Ярмоленко вернулся; "Шахтер" закупился легионерами, как встарь. Между тем, Артему уже 26; еще год-другой – и о трансфере за деньги можно забыть.
А "Жирона" тут как тут. Не унывайте, днепряне – вот 7 млн евро за 50% прав на игрока. Ну да, часть вам придется отдать "Митьюлланну", но за вами останется остаток прав, так что если мы когда-нибудь продадим Довбика за 50 млн, то вы разделите между собой 25.
Выбор не между синицей и журавлем, а между журавлем и ничем – вот что это было для "Днепра-1".
Что же касается "Жироны" и самого Довбика, то они оба в выигрыше. Испанцы подписали голодного нападающего на пике формы за очень скромные деньги. Артём же получил пятилетний контракт на новом для себя уровне. Win-Win.
Что такое "Жирона"-2023?
Смешно вспоминать, но полгода назад многим казалось, что Виктор Цыганков чуть ли не в любители ушел.
И что было дальше? Равные матчи с "Барсой" и "Атлетико"; успех на "Сан-Мамесе" в Бильбао; выигранный сет у "Альмерии" 6:2; невероятная победа над "Реалом" с покером Тати Кастельяноса; борьба за еврокубки до последнего тура.
А дальше еще лето – со статусной продажей Ориоля Ромеу в "Барсу", подписанием звездного Дэйли Блинда и победой над "Лацио" 2:1.
Головокружительный разворот – и не только у нас, но и в Испании, где сейчас всерьез обсуждают еврокубковые амбиции "Жироны", всякий раз акцентируя внимание на нашем Викторе Цыганкове. Приятно.
Впрочем, не только Tsygangod делает погоду на "Монтиливи". Так, на воротах нравится опытный Гассанига; справа в защите Арнау Мартинес уже набегал на интерес от "Барсы"; Алейш Гарсия уверенно исполняет местечкового Крооса с идеальными передачами; понравился на сборах и молодой бразилец Савио (Савиньо) из системы City Group.
Базовой схемой прошлого сезона была 4-1-4-1, но с потерей Ромеу в команде не осталось опорника, способного самостоятельно закрыть всю зону, так что пришлось перейти на 4-2-3-1. При этом поиски волнореза еще не ведутся; среди кандидатов – Пат Сисс из "Райо Вальекано".
Для "Жироны" это очень важно, ведь в прошлом сезоне даже с Ромеу команда пропустила 55 голов в 38 турах – это на 10 больше, чем у "Валенсии", занявшей 16-е место.
Все на "Монтиливи" понимают проблему, но решить не умеют. Тренер Мичел Санчес классно жонглирует схемами, проводит ротацию; он даже придумал Цыганкову новую позицию в центре поля, где тот немедленно раскрылся. А вот наладить игру на отбой – никак. 4 сухих матча из 38.
"Жирону" до сих пор спасала от проблем крутая атака - пятая по результативности (58) в Ла Лиге после "Реала" (75), "Барселоны", "Атлетико" (по 70) и "Вильярреала" (59).
Трансферы Довбика и Савио направлены на то, чтобы эту мощь не растерять, а усилить. Из этой же оперы интерес "Жироны" к Мартину Брейтуэйту – датчанин не спешит с "Эспаньолом" в Сегунду, но и хочет 2 млн в год.
13 - Top 3 teams with the most points from losing positions in LaLiga 2022/23:— OptaJose (@OptaJose) March 18, 2023
13 - GIRONA
11 - Villarreal
10 - Real Madrid
Personality. pic.twitter.com/qSSrCKKa9X
Других новостей пока не слышно, однако вектор и без них понятен. Больших изменений на Монтиливе не будет. "Жирона" не ломает, а латает в надежде, что агрессия, смелость и бескомпромиссность снова принесут плоды. Что же касается Европы, то получится – хорошо, а не получится – тоже неплохо. Главное не вылететь и подсветить лидеров – прежде всего, Цыганкова, – чтобы выгодно продать.
Зачем "Жироне" Довбык?
Прежде всего, он украинец – после Цыганкова это на "Монтиливи" приветствуется.
Ну, и еще Артем забивной, мощный и при этом быстрый – редкая смесь, которую искал Мичел. "Жирона" чередует позиционные атаки с кучей кроссов от Арнау, Мигеля и Цыганкова, а также контратаки силами 3-4 игроков. Ее центрфорвард должен быть готов и к одному футболу, и к другому.
В прошлом году на "Монтиливи" со всем справлялся арендованный Тати Кастельянос - и делал это так хорошо, что оформил покер "Реалу" и поехал в "Лацио" за 15 млн.
Вторая опция – 36-летняя легенда клуба Кристиан Стуани – еще борется, но уже не бежит, поэтому выходит только на замену. Иногда его увядший от старости класс еще дает плоды.
El killer és massa killer… ????@esport3— Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023
pic.twitter.com/nu960xpcvU
Довбик не успел прийти, а Стуани уже ставят ему в пример. Так, Diario Girona пишет, мол, "было бы чересчур просить о 36 голах, как у Холанда, но 20 мячей, которые Кристиан забил, когда был в расцвете сил, не кажутся утопией".
Вероятно, журналисты перегибают. Артем немного говорит по-английски, но время на адаптацию никто не отменял. Успех Цыганкова не должен вводить в заблуждение; Ла Лига сложна. Взять хотя бы другого форварда-тарана Александра Серлота - в своем первом сезоне за "Реал Сосьедад" он забил всего 4 гола, хотя и имел за спиной 24 мяча за сезон в Турции. На то, чтобы стать своим в Стране Басков, у него ушел год.
При этом хороших новостей для Довбика больше. Так, он совершенно точно будет играть много. И даже если придет Брейтуэйт – Мартину удобнее слева, чем в центре.
Обязательно поможет Артему Цыганков. Собственно, Витя и Кастельяносу помогал, как мог. За первые полгода в Испании экс-лидер "Динамо" сам забил трижды, зато отдал 6 голевых.
???????? Viktor Tsygankov ( 25 ) since joining Girona back in January:— PanoScout ???? (@PanoScout) August 5, 2023
☑️19 Appearances
☑️3 Goals
☑️6 Assists
☑️2 Key Passes per 90
☑️1 Dribble per 90
☑️1.2 Crosses per 90
☑️1.9 Key passes per 90#scouting #Girona pic.twitter.com/RgJQIM3gaM
Ну, и возвращаясь к "Жироне", она почти не рискует. Что такое 7 млн евро для клуба, входящего в City Group? Один звонок в Дубай – и дефицит покрыт; можно продолжать эксперименты.
Что будет с Артемом дальше?
Он попал в хорошее, подходящее место, но это всего 10% дела.
Ускоряться надо - это очевидно. За то время, что в УПЛ дают на разворот, в Ла Лиге могут уже и гол в твои ворота сообразить.
Дальше – адаптация вне поля. Вы ведь не забыли, как Довбик в свое время съездил в Данию? Есть уверенность, что если бы не тот провал, то продал бы его "Днепр-1" не за 7 млн и не в "Жирону". У Артема выдающиеся физические задатки, статистика, и он неглуп.
Ну, и напоследок советуем всем послушать тренера "Жироны" Мичела Санчеса – одного из самых перспективных специалистов по всей Испании:
"Довбик – футболист с хорошими данными. Он забивной форвард, обладает всеми необходимыми для нас характеристиками, физикой. Мы подписали его с большими ожиданиями, но не стоит на него давить".
"Не стоит давить", - это тоже означает обойтись без прогнозов, когда же Артема купит "Барса" вместо Левандовского. Не нужно этого. Тем более, момент и без того прекрасен. Два украинца в основе команды топ-лиги - еще вчера это была мечта, а сегодня уже новая реальность.
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