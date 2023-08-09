Спортдиректор Барселоны: Дембеле переходит в ПСЖ, осталось подписать все документы

Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемени подтвердил скорый переход вингера Усмана Дембеле в "Пари Сен-Жермен".

"Усман Дембеле на пути в Париж. Сделка закрыта, осталось подписать все документы", - слова спортдиректора передает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" активировал опцию выкупа и заплатит за француза 50 миллионов евро, половину из которых получит сам Усман. 26-летний Дембеле подпишет контракт на 5 лет.

Усман выступает за "Барселону" с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 вингер отыграл 35 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Ранее он также играл за "Боруссию" Дортмунд и "Ренн".