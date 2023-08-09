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Спортдиректор Барселоны: Дембеле переходит в ПСЖ, осталось подписать все документы

Испания
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Сделка закрыта

Спортдиректор Барселоны: Дембеле переходит в ПСЖ, осталось подписать все документы

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемени подтвердил скорый переход вингера Усмана Дембеле в "Пари Сен-Жермен".

"Усман Дембеле на пути в Париж. Сделка закрыта, осталось подписать все документы", - слова спортдиректора передает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" активировал опцию выкупа и заплатит за француза 50 миллионов евро, половину из которых получит сам Усман. 26-летний Дембеле подпишет контракт на 5 лет.

Усман выступает за "Барселону" с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 вингер отыграл 35 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Ранее он также играл за "Боруссию" Дортмунд и "Ренн".

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В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Усман Дембеле Матеу Алемани
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Источник:
Fabrizio Romano

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