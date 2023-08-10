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AS раскрыл имена вратарей, которые могут заменить травмированного Куртуа

Испания
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Обоих голкиперов ранее связывали с мадридским клубом

AS раскрыл имена вратарей, которые могут заменить травмированного Куртуа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" может подписать Давида де Хеа и Давида Сорью в качестве экстренной замены для Тибо Куртуа, который надолго выбыл из-за травмы крестов. Оба голкипера считаются доступными на рынке.

Куртуа предположительно выбыл на срок от 10 до 12 месяцев и "Реалу" срочно нужен первый номер на следующий сезон. Андрей Лунин, которого и так хотели продать этим летом, вряд ли получит настолько хороший шанс проявить себя, а "Реал" точно захочет перестраховаться.

Давид де Хеа расстался с "Манчестер Юнайтед" этим летом после 12 лет в клубе и все ещё не нашел место, где можно продолжить карьеру. Фамилия Давида Сорьи уже всплывала этой весной. Мадридский клуб рассматривал основного голкипера "Хетафе" в качестве замены Андрею Лунину, с которым хотели расстаться.

У "Реала" есть меньше месяца трансферного окна, чтобы найти голкипера на следующий сезон.

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В статье: Давид де Хеа Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Давид Сорья
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Источник:
as.com

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