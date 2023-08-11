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Реал начал переговоры о трансфере голкипера-звезды чемпионата мира
И нет, это не Эмилиано
фото - Getty Images
"Реал" ведет переговоры с "Севильей" о трансфере Яссина Буну. Клубу нравится рост голкипера, его опыт и характер.
Если трансфер состоится, 32-летний марокканец заменит в следующем сезоне Тибо Куртуа, который порвал крестообразную связку левого колена и выбыл на срок от 10 до 12 месяцев. В клубе пока не высказывались однозначно о том, ищут ли ему замену или Андрей Лунин получит свой шанс.
"Мадридцы" не хотят подписывать вратаря любой ценой. В его контракте прописаны отступные в размере 50 миллионов евро, которые, очевидно, "Мадрид" платить не станет.
Напомним, что вокруг "Реала" также звучали имена Давида де Хеа и Давида Сорьи из "Хетафе".
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