Реал начал переговоры о трансфере голкипера-звезды чемпионата мира

"Реал" ведет переговоры с "Севильей" о трансфере Яссина Буну. Клубу нравится рост голкипера, его опыт и характер.

Если трансфер состоится, 32-летний марокканец заменит в следующем сезоне Тибо Куртуа, который порвал крестообразную связку левого колена и выбыл на срок от 10 до 12 месяцев. В клубе пока не высказывались однозначно о том, ищут ли ему замену или Андрей Лунин получит свой шанс.

"Мадридцы" не хотят подписывать вратаря любой ценой. В его контракте прописаны отступные в размере 50 миллионов евро, которые, очевидно, "Мадрид" платить не станет.

Напомним, что вокруг "Реала" также звучали имена Давида де Хеа и Давида Сорьи из "Хетафе".