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Реал начал переговоры о трансфере голкипера-звезды чемпионата мира

Испания
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И нет, это не Эмилиано

Реал начал переговоры о трансфере голкипера-звезды чемпионата мира

фото - Getty Images

Новина українською

"Реал" ведет переговоры с "Севильей" о трансфере Яссина Буну. Клубу нравится рост голкипера, его опыт и характер.

Если трансфер состоится, 32-летний марокканец заменит в следующем сезоне Тибо Куртуа, который порвал крестообразную связку левого колена и выбыл на срок от 10 до 12 месяцев. В клубе пока не высказывались однозначно о том, ищут ли ему замену или Андрей Лунин получит свой шанс.

"Мадридцы" не хотят подписывать вратаря любой ценой. В его контракте прописаны отступные в размере 50 миллионов евро, которые, очевидно, "Мадрид" платить не станет.

Напомним, что вокруг "Реала" также звучали имена Давида де Хеа и Давида Сорьи из "Хетафе".

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В статье: Реал (Мадрид) Севилья Яссин Буну
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Источник:
marca.com

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