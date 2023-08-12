  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Here we go! Мадридский Реал подпишет Кепу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Here we go! Мадридский Реал подпишет Кепу

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Аренда на один сезон без права выкупа

Here we go! Мадридский Реал подпишет Кепу

Фото: twitter.com/ChelseaFC / Автор: неизвестен

Новина українською

"Реал" быстро находит замену своему травмированному киперу и возьмет стража ворот "Челси" Кепу Аррисабалагу в аренду на один сезон. По информации Фабрицио Романо соглашение не содержит опцию выкупа. Ранее сообщалось, что эта возможность будет присутствовать.

Также вратарем интересовалась "Бавария", но немецкий клуб не стал настаивать на трансфере, ведь сам Кепа хотел играть за королевский клуб.

Мадридцы искали замену Тибо Куртуа после того, как он получил травму во время утренней тренировки в этот четверг и выбыл до следующей весны.

По теме
yellow-arrow
Тренер Жироны: Довбик находится в процессе адаптации к городу, языку, команде
yellow-arrow
Начало жизни без Куртуа. Текстовая трансляция матча Атлетик - Реал
yellow-arrow
Пока без вариантов. Лунин выйдет с первых минут на матч против Атлетик Бильбао
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
twitter.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nevermore (Донецк)
12.08.2023 в 21:02
дураки
Ответить
0
0
avatar
Campеón
12.08.2023 в 20:42
Я нічого не маю проти Луніна, але він сам втратив свій шанс стати основним в найкращому клубі світу. Потрібно було працювати більше, а не по пляжам лазити та фоточки в інсту фоткати. Вітаю Кепу в Мадриді! Дуже хороша та своєчасна аренда
Ответить
+3
-1
Romerik (YNWA)
12.08.2023 в 20:38
"Надовірялися" Луніну. Надіюсь після того хоч до нього дійде, що він нах*й там не потрібен
Ответить
+2
0
avatar
Кукулькан (сине-гранатовый)
12.08.2023 в 20:40
Ну на сегодня доверили и будя.
Ответить
0
0
avatar
Кукулькан (сине-гранатовый)
12.08.2023 в 20:44
Та до нього вже все давно дійшло. Головне, що гроші до банківського рахунку доходять.
Ответить
+1
0
avatar
Кукулькан (сине-гранатовый)
12.08.2023 в 20:37
Для Луніна все КЕПсько.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.08.2023 в 20:52
кепка - в реал, ленин - в пилотку))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде