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Here we go! Мадридский Реал подпишет Кепу
Аренда на один сезон без права выкупа
Фото: twitter.com/ChelseaFC / Автор: неизвестен
"Реал" быстро находит замену своему травмированному киперу и возьмет стража ворот "Челси" Кепу Аррисабалагу в аренду на один сезон. По информации Фабрицио Романо соглашение не содержит опцию выкупа. Ранее сообщалось, что эта возможность будет присутствовать.
Также вратарем интересовалась "Бавария", но немецкий клуб не стал настаивать на трансфере, ведь сам Кепа хотел играть за королевский клуб.
Мадридцы искали замену Тибо Куртуа после того, как он получил травму во время утренней тренировки в этот четверг и выбыл до следующей весны.
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