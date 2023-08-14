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Хави и Рафинья могут получить дисквалификацию минимум на 2 матча
Последствия удалений в матче против Хетафе
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
Вчерашний матч Барселоны на выезде против Хетафе закончился скандалом.
Каталонцы в очередной раз не смогли одержать победу на выезде с Хетафе 0:0.
В первом тайме вингер "Барсы" Рафинья был удален за удар локтем в висок Гастону Альваресу.
Тренер каталонцев также получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.
По информации Mundo Deportivo, Рафинью и Хави дисквалифицируют по меньшей мере на две игры.
Рафинья свою дисквалификацию получит за грубую неспортивную игру.
Что касается тренера Барселоны, то он в послематчевых комментариях позволил себе резкие высказывания в адрес арбитра матча, что может увеличить его дисквалификацию.
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