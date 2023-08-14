  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави и Рафинья могут получить дисквалификацию минимум на 2 матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави и Рафинья могут получить дисквалификацию минимум на 2 матча

Испания
(1 голосов)

Последствия удалений в матче против Хетафе

Хави и Рафинья могут получить дисквалификацию минимум на 2 матча

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

UA-Футбол
Новина українською

Вчерашний матч Барселоны на выезде против Хетафе закончился скандалом.

Каталонцы в очередной раз не смогли одержать победу на выезде с Хетафе 0:0.

В первом тайме вингер "Барсы" Рафинья был удален за удар локтем в висок Гастону Альваресу.

Тренер каталонцев также получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.

По информации Mundo Deportivo, Рафинью и Хави дисквалифицируют по меньшей мере на две игры.

Рафинья свою дисквалификацию получит за грубую неспортивную игру.

Что касается тренера Барселоны, то он в послематчевых комментариях позволил себе резкие высказывания в адрес арбитра матча, что может увеличить его дисквалификацию.

По теме
yellow-arrow
Официально. Реал подписал голкипера Челси
yellow-arrow
Динамо и Днепр-1 будут отыгрываться, Суперкубок УЕФА и старт Серии А. Расписание матчей на 14 - 20 августа
yellow-arrow
Барселона 4 года не забивает Хетафе на выезде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафинья Барселона Хави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mundodeportivo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде