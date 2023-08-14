Хави и Рафинья могут получить дисквалификацию минимум на 2 матча

Вчерашний матч Барселоны на выезде против Хетафе закончился скандалом.

Каталонцы в очередной раз не смогли одержать победу на выезде с Хетафе 0:0.

В первом тайме вингер "Барсы" Рафинья был удален за удар локтем в висок Гастону Альваресу.

Тренер каталонцев также получил красную карточку от арбитра Сесара Сото Градо во втором тайме за споры с судьями.

По информации Mundo Deportivo, Рафинью и Хави дисквалифицируют по меньшей мере на две игры.

Рафинья свою дисквалификацию получит за грубую неспортивную игру.

Что касается тренера Барселоны, то он в послематчевых комментариях позволил себе резкие высказывания в адрес арбитра матча, что может увеличить его дисквалификацию.