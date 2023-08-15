Испания
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Реал официально представил Кепу
Официальное представление голкипера
Getty Images / Global Images Ukraine
Только что в клубном твиттере мадридской команды появилась информация об удачном прохождении медкомиссии арендованным до конца сезона в "Челси" голкипером.
И первые снимки Кепы в качестве голкипера "Реала".
Испанец будет выступать под 25 номером на футболке.
В прошлом сезоне он провел 39 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов и еще 12 раз отстоял на ноль.
2️⃣5️⃣ @kepa_46 2️⃣5️⃣ #WelcomeKepa pic.twitter.com/BEIGrXCZyM— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) August 15, 2023
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