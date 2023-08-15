Реал официально представил Кепу

Только что в клубном твиттере мадридской команды появилась информация об удачном прохождении медкомиссии арендованным до конца сезона в "Челси" голкипером.

И первые снимки Кепы в качестве голкипера "Реала".

Испанец будет выступать под 25 номером на футболке.

В прошлом сезоне он провел 39 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов и еще 12 раз отстоял на ноль.