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Реал официально представил Кепу

Испания
(1 голосов)

Официальное представление голкипера

Реал официально представил Кепу

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Только что в клубном твиттере мадридской команды появилась информация об удачном прохождении медкомиссии арендованным до конца сезона в "Челси" голкипером.

И первые снимки Кепы в качестве голкипера "Реала".

Испанец будет выступать под 25 номером на футболке.

В прошлом сезоне он провел 39 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых пропустил 45 голов и еще 12 раз отстоял на ноль.

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В статье: Реал (Мадрид) Кепа Аррисабалага
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