Анчелотти: Реал не будет покупать центрального защитника вместо травмированого Милитао

На вопрос журналистов будет ли "Реал" покупать нового центрального защитника на место травмированного Эдера Милитао Анчелотти ответил:

"Нет, я думаю, что у нас хороший состав. У нас есть Рюдигер, Начо и Алаба."

Также "Реал" планирует, при необходимости, использовать в центре защиты Карвахаля и Менди или брать игроков из молодежной команды.

Напомним, что у Милитао диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Возвращения бразильца ожидают не раньше весны.