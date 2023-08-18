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Анчелотти: Реал не будет покупать центрального защитника вместо травмированого Милитао

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Наставник доволен составом

Анчелотти: Реал не будет покупать центрального защитника вместо травмированого Милитао

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На вопрос журналистов будет ли "Реал" покупать нового центрального защитника на место травмированного Эдера Милитао Анчелотти ответил:

"Нет, я думаю, что у нас хороший состав. У нас есть Рюдигер, Начо и Алаба."

Также "Реал" планирует, при необходимости, использовать в центре защиты Карвахаля и Менди или брать игроков из молодежной команды.

Напомним, что у Милитао диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Возвращения бразильца ожидают не раньше весны.

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Источник: Габри Вейга переходит в Наполи за 30 миллионов евро
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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Эдер Милитао
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Источник:
FabrizioRomano

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
18.08.2023 в 15:48
Туди можна Луніна поставити. На позицію центрального захисника
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