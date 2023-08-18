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Анчелотти: Реал не будет покупать центрального защитника вместо травмированого Милитао
Наставник доволен составом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На вопрос журналистов будет ли "Реал" покупать нового центрального защитника на место травмированного Эдера Милитао Анчелотти ответил:
"Нет, я думаю, что у нас хороший состав. У нас есть Рюдигер, Начо и Алаба."
Также "Реал" планирует, при необходимости, использовать в центре защиты Карвахаля и Менди или брать игроков из молодежной команды.
Напомним, что у Милитао диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Возвращения бразильца ожидают не раньше весны.
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