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Дест покинет Барселону и перейдет в ПСВ, - Источник
Дест на выход, Канселу на вход
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"ПСВ" заинтересован в подписании правого защитника "Барселоны" Сержиньо Деста. Журналист Тони Хуанмарти сообщает, что голландский клуб договорился арендовать игрока с возможностью выкупа за 10 млн евро. При этом "каталонцы" покроют 50% зарплаты игрока.
Известно, что Дест прибыл в Эйндховен, ведь футболист был замечен фанатами.
Напомним, что "блаугранас" хотят подписать Канселу на позицию Сержиньо, ведь американец не входит в планы Хави.
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Источник:twitter.com
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