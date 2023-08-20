Дест покинет Барселону и перейдет в ПСВ, - Источник

"ПСВ" заинтересован в подписании правого защитника "Барселоны" Сержиньо Деста. Журналист Тони Хуанмарти сообщает, что голландский клуб договорился арендовать игрока с возможностью выкупа за 10 млн евро. При этом "каталонцы" покроют 50% зарплаты игрока.

Известно, что Дест прибыл в Эйндховен, ведь футболист был замечен фанатами.

Напомним, что "блаугранас" хотят подписать Канселу на позицию Сержиньо, ведь американец не входит в планы Хави.