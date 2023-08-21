Капитан Барселоны получил желтую карточку за розговоры с арбитром

Во 2-м туре Ла Лиги "Барселона" обыграла "Кадис" со счетом 2:0.

Тер Стеген получил предупреждение на 26-й минуте матча за разговоры с арбитром Алехандро Муньисом после того, как тот показал желтую карточку Френки де Йонгу за фол на Рубене Алькарасе.

"Я подошел к судье без криков, не бежал к ниму, чтобы просто поговорить с ним. Я разговаривал с судьей уважительно, но он показал мне карточку – я не понимаю этого. Многие карточки не имеют смысла. Возможность поговорить с арбитром должна быть всегда", – сказал вратарь и капитан "Барселоны".

После двух туров Ла Лиги у каталонской команды 4 очка в активе.