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Капитан Барселоны получил желтую карточку за розговоры с арбитром

Испания
(1 голосов)

тер Стеген считает несправедливым решение арбитра

Капитан Барселоны получил желтую карточку за розговоры с арбитром

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

Во 2-м туре Ла Лиги "Барселона" обыграла "Кадис" со счетом 2:0.

Тер Стеген получил предупреждение на 26-й минуте матча за разговоры с арбитром Алехандро Муньисом после того, как тот показал желтую карточку Френки де Йонгу за фол на Рубене Алькарасе.

"Я подошел к судье без криков, не бежал к ниму, чтобы просто поговорить с ним. Я разговаривал с судьей уважительно, но он показал мне карточку – я не понимаю этого.

Многие карточки не имеют смысла. Возможность поговорить с арбитром должна быть всегда", – сказал вратарь и капитан "Барселоны".

После двух туров Ла Лиги у каталонской команды 4 очка в активе.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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Источник:
mundodeportivo

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