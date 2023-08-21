Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Барселоны получил желтую карточку за розговоры с арбитром
тер Стеген считает несправедливым решение арбитра
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Во 2-м туре Ла Лиги "Барселона" обыграла "Кадис" со счетом 2:0.
Тер Стеген получил предупреждение на 26-й минуте матча за разговоры с арбитром Алехандро Муньисом после того, как тот показал желтую карточку Френки де Йонгу за фол на Рубене Алькарасе.
"Я подошел к судье без криков, не бежал к ниму, чтобы просто поговорить с ним. Я разговаривал с судьей уважительно, но он показал мне карточку – я не понимаю этого.
Многие карточки не имеют смысла. Возможность поговорить с арбитром должна быть всегда", – сказал вратарь и капитан "Барселоны".
После двух туров Ла Лиги у каталонской команды 4 очка в активе.
Популярное сейчас
- Григорчук: Эта победа для всех тех людей, которые живут Черноморцем
- Поражение Днепра-1 и Динамо, осечка Шахтера, разгром от Жироны. Главные новости за 20 августа
- Манчестер Юнайтед интересуется конкурентом Трубина
- Встреча лидеров УПЛ, Динамо в Одессе и старт Серии А. Расписание матчей на 18 - 20 августа
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО
Новости по теме
- 13:56 Зарубежные Тер Штеген согласился на существенное уменьшение зарплаты ради соблюдения Барселоной финансового фейр-плей
- 18:15 Зарубежные Барселона выбрала капитанов после ухода Альбы и Бускетса
- 17:54 Зарубежные Барселона начала переговоры о продлении контракта с тер Штегеном. Известен срок желаемого соглашения