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Источник: Канселу близок к переходу в Барселону

Испания
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Аренда до конца сезона

Источник: Канселу близок к переходу в Барселону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в ближайшем времени оформит арендное соглашение с "Манчестер Сити" по трансферу защитника Жоау Канселу.

По информации источника, португальский футболист уже согласовал контракт с "Барселоной" и ждет, когда клубы договорятся между собой. Отмечается, что испанский клуб надеется закрыть сделку на этой неделе.

Вторую половину сезона-2022/23 Канселу провел в "Баварии" на правах аренды. Защитник провел 21 матч за мюнхенцев, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

По окончании соглашения "Бавария" решила не активировать опцию выкупа. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро. Контракт Канселу с "Ман Сити" действует до лета 2027 года.

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В статье: Барселона Испания Жоау Канселу
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Источник:
Romano

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