Источник: Канселу близок к переходу в Барселону

"Барселона" в ближайшем времени оформит арендное соглашение с "Манчестер Сити" по трансферу защитника Жоау Канселу.

По информации источника, португальский футболист уже согласовал контракт с "Барселоной" и ждет, когда клубы договорятся между собой. Отмечается, что испанский клуб надеется закрыть сделку на этой неделе.

Вторую половину сезона-2022/23 Канселу провел в "Баварии" на правах аренды. Защитник провел 21 матч за мюнхенцев, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

По окончании соглашения "Бавария" решила не активировать опцию выкупа. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро. Контракт Канселу с "Ман Сити" действует до лета 2027 года.